「誰是王八蛋」三戰 網友不怕蝦兵蝦將 喊柯文哲下台
「誰是王八蛋」事件連三戰！柯文哲於昨（20）日記者會罵世大運陳抗團體王八蛋（Bastard）後，有網友Pamela Yang在柯文哲臉書留言，質問「誰才是王八蛋」，引來柯文哲親自回應「你和那些反年改團體」。隨後該名網友再連發2篇留言，三戰柯文哲，除要求柯文哲下台一鞠躬外，也指出柯文哲的工作是維安，不是管誰可以抗議誰不可以抗議。
Pamela Yang指出，「你罵了別人，別人也可以罵你，懂嗎？世大運失敗，你要負完全的責任，相信我，如果你負起政治責任，下台一鞠躬，2020選總統才又希望！台灣人是非常同情弱者的。」
Pamela Yang又說，「你沒見過王金平罵人王八蛋吧，沒見過宋楚瑜罵人王八蛋，更沒見過小英罵過王八蛋吧！你的維安出了皮漏，不立刻檢討，先罵人王八蛋？如果台北市民不爽你搞砸了世大運，是不是也一樣可以罵你呢！你的工作是維安，不是管誰可以抗議誰不可以抗議，懂嗎？」
Pamela Yang也向其他批評他的臉友喊話，「我既然敢上柯文哲的板，還怕這些蝦兵蝦將嗎？」「其實蝦兵蝦將們愛主心切，此心是值得讚賞的，柯文哲何德何能有這些鐵粉絲，真是他的福氣！我與隔壁好鄰居 Facebook總公司的一位manager 在打賭總人數。(Facebook 總部剛好在我家附近)」。
(中時電子報)
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