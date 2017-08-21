世大運》郭婞淳：回家比賽感覺真好

郭婞淳賽後受訪時開心秀出金牌。(黃邱倫攝)

21日在世大運女子58公斤量級抓舉與總和破大會、挺舉改寫世界紀錄，替中華隊奪得第四金的郭婞淳，賽後受訪時表示，回家比賽感覺真好，在孰悉環境、在滿場觀眾加油聲中，每次試舉都信心十足，感謝全國民眾的支持與掌聲。

郭婞淳教練林敬能說，「去年兵敗里約奧運，我一年來都睡不著覺，每天都在自我反省，今天終於復仇雪恨，賽後高興得哭了起來。」

林敬能指出，這場比賽兩度臨時改變開把公斤，或許有人認為這是戰術，但正所謂的兵不厭詐，就看如何去運用，其實婞淳的抓舉並沒有表現得很好，幸好在挺舉的時候找回感覺，師徒倆今天就是為了世界紀錄以及這面金牌而來。」

對於許淑淨賽前因傷退賽，郭婞淳表示，「我相信學姊應該非常傷心，畢竟這是培育我們長大的地方，每個選手都會想要盡一切力量拿下好成績並且留下金牌，幸好我沒有讓大家失望。」

郭婞淳日前曾說過挫折讓我感恩與分享，婞淳強調，「感謝教練、國家訓練中心以及體能訓練師，沒有他們的從旁協助，我就無法走出失敗陰影。」

第三次挺舉郭婞淳成功挑戰142公斤世界紀錄，婞淳說，「這是我和教練多年來培養的默契，教練也相信我的狀況調整，加上觀眾的加油聲讓我頓生信心，進而挑戰世界紀錄。」

郭婞淳表示，「接下來的目標就是在10月宜蘭全國運動會幫助台東家鄉父老再拿一面金牌，這是我要為台東鄉親應負的責任。」

(中時電子報)