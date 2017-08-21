世大運》中華女籃三分雨 「破百」大勝智利
世大運中華女籃預賽首戰開紅盤，21日碰上智利，中華隊度過開賽亂流，首節末段以快制高，外線也有準頭，全場飆進10記三分球，半場結束就拉開到34分差，終場「破百」111比44笑納預賽首勝。
中華女籃預賽首戰和平籃球館登場，開賽一度陷入2比10落後，但暫停後王維琳、羅蘋、林育庭接連快攻得手連拿6分。陳薇安再飆進反超三分冷箭，首節末段陳晏宇再加碼籃下反勾「壓哨」球，首節打完26比15領先。
開賽慢熱，美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)不擔心，暫停提醒球員防守專注，進攻再推快，「世大運與美國隊熱身賽，中華隊一樣開賽2比11落後，但最終獲勝，我也知道她們一定會追上。」
拿下全隊最佳17分，陳晏宇興奮道，「心情很亢奮，又是第一次在和平館比賽。但大家賽前練習都蠻準的，空間適應很好。」首節精彩壓哨球，她笑說，「其實我真的覺得自己會投進。」
半場取得34分領先的中華隊，第4節倒數4分鐘，楊晴右側再投進中距離，率中華隊破百，終場111比44大勝。中華隊5人得分上雙，楊晴15分、7籃板，陳薇安、徐玉蓮、鄭伊秀各貢獻12分。
中華隊22日晚間8點台北小巨蛋迎戰瑞典，23日預賽最末役同一時間地點交手匈牙利，目標搶下分組龍頭，晉級8強交叉淘汰賽，勝隊晉級4強爭冠軍門票。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。