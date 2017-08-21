世大運》中華女籃三分雨 「破百」大勝智利

中華女籃陳薇安拿下12分。(林宋以情攝)

中華女籃陳晏宇拿下全隊最佳17分。(林宋以情攝)

世大運中華女籃預賽首戰開紅盤，21日碰上智利，中華隊度過開賽亂流，首節末段以快制高，外線也有準頭，全場飆進10記三分球，半場結束就拉開到34分差，終場「破百」111比44笑納預賽首勝。

中華女籃預賽首戰和平籃球館登場，開賽一度陷入2比10落後，但暫停後王維琳、羅蘋、林育庭接連快攻得手連拿6分。陳薇安再飆進反超三分冷箭，首節末段陳晏宇再加碼籃下反勾「壓哨」球，首節打完26比15領先。

中華女籃鄭伊秀拿下12分、5籃板。(林宋以情攝)

中華女籃對智利場邊觀眾為中華隊歡呼。(林宋以情攝)

開賽慢熱，美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)不擔心，暫停提醒球員防守專注，進攻再推快，「世大運與美國隊熱身賽，中華隊一樣開賽2比11落後，但最終獲勝，我也知道她們一定會追上。」

拿下全隊最佳17分，陳晏宇興奮道，「心情很亢奮，又是第一次在和平館比賽。但大家賽前練習都蠻準的，空間適應很好。」首節精彩壓哨球，她笑說，「其實我真的覺得自己會投進。」

半場取得34分領先的中華隊，第4節倒數4分鐘，楊晴右側再投進中距離，率中華隊破百，終場111比44大勝。中華隊5人得分上雙，楊晴15分、7籃板，陳薇安、徐玉蓮、鄭伊秀各貢獻12分。

中華隊22日晚間8點台北小巨蛋迎戰瑞典，23日預賽最末役同一時間地點交手匈牙利，目標搶下分組龍頭，晉級8強交叉淘汰賽，勝隊晉級4強爭冠軍門票。

(中時電子報)