美國日蝕為週邊城鎮帶來商機

金融時報報導，百年來難得一見的大日蝕，為美國許多小鎮引爆觀光商機。其中位於日全蝕帶最大城市的納許維爾(Nashville)可望吸引5萬到7.5萬名遊客湧入，讓它藉此大發高達兩千萬美元的日蝕財。

數千萬民眾週一目睹美國百年首見的日全蝕奇觀，外界還表示這場天文盛事將吸引美國有史來最多遊客紀錄。把自己定位於露營界Airbnb的新創業者Hipcamp執行長瑞法希歐(Alyssa Ravasio)形容這次日蝕是「自然界的超級盃」，將為日全食所經之處城鎮帶來不少商機。

(工商)