8／24佳冬大徵才　20家廠商釋出150職缺

潮州就業中心將在8月24日舉辦佳冬地區現場徵才活動，歡迎求職民眾參加。（就服中心提供）

勞動部潮州就業中心將在8月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉公所舉辦現場徵才活動，屆時有20家廠商釋出约150個職缺，其中，有14家廠商位在屏南工業區，包括釋出工程師年薪50萬起跳的旭紘環保科技公司、開出工程師月薪3萬1千元的環拓科技公司等，歡迎求職民眾到場參加。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，位在屏南工業區的徵才廠商包括：盟鑫金屬公司釋出產線技術員、研發技術員等；豐鼎光波奈米科技公司釋出機械操作工；燁興企業公司釋出軋鋼技術員、產銷管理工程師等；申豐特用應材公司釋出生產操作員、研發技術員等；國泰化工廠屏南分公司釋出輪班作業員；新加坡商傑樂生技公司釋出產線人員、機械維修員等。

其它徵才廠商則有：熊氏企業行釋出廚師、外場餐飲人員等；大愛護理之家釋出照顧服務員、居家照服員等；華友聯休憩事業公司屏東分公司釋出餐廳主任、餐廳服務員等。關於活動詳情，歡迎民眾撥打(08)7882214洽詢。

(中時)