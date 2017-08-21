中印邊界對峙 陸專家：「廈門金磚會」不討論此問題

中印邊界對峙不見緩和跡象，不久後登場的廈門金磚峰會是否會成為關鍵轉折點，備受注目。不過，中國現代國際關係研究院國際經濟研究所前所長陳鳳英21日上午表示，金磚峰會是多邊會議，因此兩國雙邊問題不會在這個場合談，基本上不會討論中印邊界問題。發展才是硬道理，不應該因為某個小問題浪費時間，破壞更宏遠的目標。中印不能走「親者痛，仇者快」的路。

針對不久後舉行的廈門金磚峰會，中國現代國際關係研究院國際經濟研究所前所長陳鳳英21日上午在北京與境內外媒體進行交流。有外媒提問，中印邊界對峙是否會在金磚峰會期間討論？其他國家是否發揮勸和促談的作用？

對此，陳鳳英表示，金磚峰會是多邊關係會議，不會受雙邊問題影響。兩國雙邊問題也不會在這個場合談，基本上不會討論中印邊界問題。在邊界問題上，中國已經明確表態，雙方沒什麼可以討論，底線必需守住。

陳鳳英指出，國家都面臨自己的問題，但底線必須守住，這是一個國家的主權問題。中印兩國都是人口大國，代表亞洲，代表發展中國家，都有著偉大的任務，那就是亞洲的崛起，不應該用小問題破壞大目標。必須看到亞洲和平發展的重要性，應該承擔大國責任，不容許破壞這種格局。

陳鳳英表示，發展才是硬道理，不應該因為某個小問題浪費時間，破壞更宏遠的目標。不能走「親者痛，仇者快」的路，某些國家會高興、會看笑話。必須抓大放小，主要矛盾解決了，其他自然迎刃而解。

(中時)