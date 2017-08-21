行政院肯定北市警維安辛勞 頒百萬獎勵金

警政署督察室主任薛國材今晚代表行政院至北市警局頒發百萬元獎勵金，慰勉世大運維安勤務的辛勞。（警方提供）

世大運開幕式場外遭反年改等團體鬧場，滋擾衝突傷了台灣國際形象，也讓外界指責台北市警局的維安規畫、執行力。但行政院、內政部及警政署仍肯定執行北市警世大運維安勤務員警日以繼夜的辛勞，今天晚間頒發獎勵金100萬元。

今晚由警政署督察室主任薛國材至市警局頒發獎勵金新臺幣100萬元，對北市警自世大運籌備迄今的努力及戮力執行各項勤務的辛勞，表示慰勉。

局長邱豐光指示將獎勵金運用於第一線執勤同仁的需求，包含改善員警於世大運期間，含支援員警的伙食品質，鼓勵及提升同仁執勤士氣，且明天就會立即投入使用。

(中時)