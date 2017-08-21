世大運》中華溜冰小將舉會旗被禁？官方澄清：是禁繞場
中華隊今(21日)在滑輪溜冰項目屢創佳績，進帳2金4銀，在男子10000公尺計分淘汰賽進帳首金時，中華2名小將隨後一同拿著會旗繞場，全場為之振奮，但這樣的畫面，在下午中華女將在10000公尺計分賽奪金時卻消失，一度傳中華隊被禁舉旗，不過遭官方否認，表示是不准選手繞場慶祝。
中華隊今天上午，陳彥成和柯福軒在男子10000公尺計分賽「金包銀」，並拿著會旗繞場，與全場觀眾一同慶祝勝利。不過到下午，楊合貞和李孟竹於女子10000公尺再演金包銀戲碼時，卻只有繞場，未拿會旗。當時曾有消息指出，中華隊教練有接到不准披會旗繞場的指示。
官方澄清，依國際大學運動總會(FISU)的規定，只有禁止選手奪牌後繞場慶祝，但沒有規定不能拿出會旗。同時他們補充，包括傍晚的頒獎典禮上，南韓選手奪得金牌，也只有播放FISU會歌，還因此被南韓抗議，但FISU希望既然是學生的比賽，盡量越單純越好。
只是在中華隊後，南韓選手金鎮勇在300公尺奪金時，也拿出南韓國旗繞場，到女子組300公尺才沒再有相同情形出現。不光是溜冰，世大運有不少的規範，與選手平時參與的賽事有些差異，而同樣的狀況出現不只1次的情況下，或許主辦單位在相關規定的宣導上，得再加把勁了。
(中時電子報)
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