美正式向WTO提出對中國的農產品關稅配額進行調查要求

新浪即時報導，世界貿易組織（WTO）今（21）日表示，美國已正式向WTO提出對中國的農產品關稅配額進行調查的要求。

資料顯示，本月18日，美國貿易代表萊蒂澤正式宣布對中國發起針對中國侵犯美科技業智慧財產權的301調查。

對此，中國商務部今日回應，除表達強烈不滿外，還表示美方無視WTO規則，依據國內法對中國發起貿易調查是不負責任，也是不客觀的。商務部還表示，未來中國將密切關注調查進展，並將採取所有適當措施捍衛中國合法權益。

同時，商務部呼籲，美方應與中方一起共同努力，扎實推進經濟合作一年計畫，爭取早日取得更大成果，使中美經貿關係在健康穩定的軌道上繼續前行。

不過，美稍早再對中國農產業發難，顯示中美貿易摩擦持續擴大。

(工商)