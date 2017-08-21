美國海軍事故頻頻 張競：用兵太頻、預算捉襟見肘

美國海軍驅逐艦USS John S. McCain 今晨在星馬東部，柔佛州附近海域，在等待進入新加坡海峽指定分道航啟航點前，遭致油輪撞及左舷，造成人員傷亡，此為本年內美國海軍在東亞水域，第四艘發生海事案件之神盾艦。國政基金會國家安全組顧問、中華戰略學會研究員張競指出，從美國海軍艦艇不斷發生航安事故，已經不能再以執行面失當來粉飾太平，而必須從政策面來觀察，究竟美國海軍是否仍然具備可信戰力，而非服勤過度支援不濟，僅剩金玉其外敗絮其中之空架子。

張競指出，美國海軍是川普總統極度重視之軍種，在競選期間，其曾矢言要在任內建構，總數達350艘之艦隊兵力。但是在就任後，因為多項人事與預算案運作不利，再加上與國會關係緊張，未來此案不無可能成為川普另外一張跳票的政策支票。

張競表示，美國海軍用兵太頻又服勤過度，其實是眾所皆知之現狀，再加上多項維持經費被研發投資預算所排擠，更使得美國海軍在後勤支援與維修補保上，處處捉襟見肘經常要便宜行事。從濱海戰鬥艦故障頻傳，福特號航母海測期程與項目縮減，顯現出美國海軍在建軍上必須妥協之無奈。

張競分析，美軍在人員召募與訓練素質上，亦有多項問題無法解決。再加上諸多內部管理上，面對社會風潮所產生之衝擊，以及在亞太地區委商辦理後勤整補，所爆發之官商勾結貪瀆案，更讓美國海軍在諸多作業結構上面臨困境。

張競認為，對於我方來說，在面對北京積極整建軍備，並改變臺海穩定軍事平衡時，美國海軍確實是戰略天平上，要加以掌握之砝碼。儘管華盛頓對於臺灣安全並無任何承諾，但美國海軍仍然是解放軍決心武力犯臺時，必須加以算計之變數。

面對美國海軍戰力不穩定之跡象，張競認為我方必須要妥善處理兩岸關係，以負責務實態度與北京溝通往來。不可將本身安全押寶在他國不確定之馳援，以及目前所顯現不穩定之戰力，臺北必須要務實地面對兩岸，絕不能再期待躲在華盛頓背後，無端地以口舌之快挑釁北京。

(中時)