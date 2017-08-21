川普發言惹爭議 海湖莊園遭抵制

CNN網站報導，美國總統川普對於維州衝突事件的發言遭質疑偏袒白人至上主義，繼多家組織取消在川普私人渡假村海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦活動後，棕櫚灘動物園與保護協會（Palm Beach Zoo & Conservation Society）周日宣布加入抵制行列，決定另覓他處舉辦活動。

該協會執行長兼總裁艾肯（Andrew Aiken）表示：「經過一番深思熟慮後，我們決定不能讓舉辦地點這件事模糊掉焦點，我們必須守護我們的使命與文化。」

據CNN統計，目前至少已有9家非營利組織與慈善單位決定取消在佛州棕櫚灘的海湖莊園舉辦活動。

(工商)