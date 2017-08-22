懶人三巨頭整合 餓了麼傳將以150億併百度外賣
據大陸搜狐新聞報導，隨著社會和經濟發展快速，近年來大陸國內的外賣市場愈來愈驚人，不僅是使用人數、訂單量和周邊產值，都成為新興網路行業中，一塊兵家必爭之地。外賣產業佔龍頭地位的餓了麼，傳出將以5億美元（約151.7億台幣）的金額，收購隸屬於百度集團旗下的百度外賣，但令市場震驚的是，從去年傳出百度外賣可能易主的消息後，餓了麼最早的報價是20億美元（約606.7億台幣），為何僅僅一年的時間，卻大幅縮水了3/4的價值？然而，一旦確認完成併購，將使當前三雄鼎立的狀態，進入兩強對決的局面。
多元化經營和快節奏生活，讓大陸外賣市場成為網路經濟中，另一個快速崛起的產業。其中最著名的兩款手機app，莫過於「餓了麼」和「美團」，其中「餓了麼」是由張旭豪、康嘉等人於2009年在上海創立，藉由線上下單、支付、用戶點評、折扣活動，讓市場愈做愈大，最新統計顯示，業務覆蓋全大陸近千個城市，加盟餐廳數共計18萬家，日均訂單超過100萬單。看好其發展潛力，餓了麼更陸續獲得騰訊、京東、阿里巴巴、中信銀行、滴滴等知名企業的資金挹注，因此站穩其外賣市場的龍頭地位。
在大陸變化快速且淘汰率極高的網路經濟下，除非你是市場上的第一或第二名，否則當市場開始趨近飽和與穩定發展階段時，除了頭兩名的企業外，其餘的多半不是難成氣候、就是會被併購或淘汰，從網約車行業就能清楚看出發展。事實上，百度外賣也曾輝煌過，當年成立之初，挾著百度這塊金字招牌，曾是在大城市內擁有比美團多10倍的訂單，但隨著阿里巴巴和騰訊的介入，加上百度母公司研發發現改變，讓仍處於燒錢搶市場的外賣出現瓶頸，才會出現市場老三提前退場的現象。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。