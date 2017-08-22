懶人三巨頭整合 餓了麼傳將以150億併百度外賣

大陸外賣市場發展迅速，當前的「三巨頭」（由左至右）惡了麼、美團和百度外賣。（圖/大陸網站照片）

據大陸搜狐新聞報導，隨著社會和經濟發展快速，近年來大陸國內的外賣市場愈來愈驚人，不僅是使用人數、訂單量和周邊產值，都成為新興網路行業中，一塊兵家必爭之地。外賣產業佔龍頭地位的餓了麼，傳出將以5億美元（約151.7億台幣）的金額，收購隸屬於百度集團旗下的百度外賣，但令市場震驚的是，從去年傳出百度外賣可能易主的消息後，餓了麼最早的報價是20億美元（約606.7億台幣），為何僅僅一年的時間，卻大幅縮水了3/4的價值？然而，一旦確認完成併購，將使當前三雄鼎立的狀態，進入兩強對決的局面。

多元化經營和快節奏生活，讓大陸外賣市場成為網路經濟中，另一個快速崛起的產業。其中最著名的兩款手機app，莫過於「餓了麼」和「美團」，其中「餓了麼」是由張旭豪、康嘉等人於2009年在上海創立，藉由線上下單、支付、用戶點評、折扣活動，讓市場愈做愈大，最新統計顯示，業務覆蓋全大陸近千個城市，加盟餐廳數共計18萬家，日均訂單超過100萬單。看好其發展潛力，餓了麼更陸續獲得騰訊、京東、阿里巴巴、中信銀行、滴滴等知名企業的資金挹注，因此站穩其外賣市場的龍頭地位。

為擴大知名度，百度外賣更砸重金請來女明星劉詩詩代言。（圖/網路照片）

身穿紅色外套、百度外賣專屬的送貨團隊。（圖/網站照片）

在大陸變化快速且淘汰率極高的網路經濟下，除非你是市場上的第一或第二名，否則當市場開始趨近飽和與穩定發展階段時，除了頭兩名的企業外，其餘的多半不是難成氣候、就是會被併購或淘汰，從網約車行業就能清楚看出發展。事實上，百度外賣也曾輝煌過，當年成立之初，挾著百度這塊金字招牌，曾是在大城市內擁有比美團多10倍的訂單，但隨著阿里巴巴和騰訊的介入，加上百度母公司研發發現改變，讓仍處於燒錢搶市場的外賣出現瓶頸，才會出現市場老三提前退場的現象。

(中時電子報)