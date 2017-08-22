拋「專」引「育」　農業局推動公民科學家

新北市政府農業局提出「拋專引育」的構思，將透過政府資源、專業知識投入促成的生態保育行動。（葉書宏翻攝）

為強化生態保育永續經營，新北市政府農業局提出「拋專引育」的構思，將透過政府資源、專業知識投入促成的生態保育行動，進一步與地方連結，培養公民科學家，並申請參與國際生態觀察及保育計畫，鼓勵全民參與生態保育，共同維護珍貴的生物及環境資源。

新北市境內地形豐富多變，自然生態資源豐富，保育工作涵蓋面向十分廣泛，針對依法公告保育類動物以及瀕臨滅絕珍貴植物進行復育，如烏來杜鵑復育計畫，由初期大量扦插繁殖擴大族群量，近年已逐步推展實生苗復育保種工作，冀以增加基因多樣性。

為維持原生物種穩定的生態相，透過科學的紀錄分析及專業移除技術，能更有效率的控制外來入侵種，避免不速之客危害蔓延；面對各種意外，新北市政府亦設有野鳥中途之家、水生生物研究暨保育中心等救傷團隊，不論天上飛的、海裡游的、地上走的、土裡長的，全數顧及。面對如此多元複雜的保育工作，除了持續的專業投入，更需要民眾支持與參與，共同維持保育成果，延續保育行動。

公民科學（Citizen Science）是邀請民眾參與科學的活動，參與門檻低、自由度高，經過簡單訓練，任何人都可以加入復育行列。今年農業局搭配小花蔓澤蘭防治月推出「呼叫小花終結者」計畫，與民眾一同調查、記錄小花蔓澤蘭分布，同時申請加入國際公民科學家組織，參與通報與清除計畫，規劃清除後的再利用方式，希望透過地方深耕、國際連結，持續擴展小花蔓澤蘭防治的規模，加強防治效果。

農業局長李玟表示，公民志工參與計畫不僅是收集數據，也可從中獲得科學新知與素養，結合推廣工作將有助大眾覺知生物多樣性遭受的威脅，促進保育工作推行， 9月2日農業局將於土城彈藥庫內荒地辦理小花蔓澤蘭移除活動，並現場教學以收集的殘株製作環保酵素，歡迎大家一起響應參加。

報名網址：呼叫小花終結者-志願者招募報名表(https://goo.gl/pSRrWD)

呼叫小花終結者-小花蔓澤蘭危害調查紀錄表(https://goo.gl/xBpEzN)

(中時)