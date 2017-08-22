烏來區忠治里忠治二號橋重建完成。（葉書宏翻攝）

新北市烏來區遭蘇迪勒颱風及杜鵑颱風重創，造成多處道路橋梁受損，其中忠治里金堰路里程約1公里處受損尤其嚴重，忠治二號橋遭沖毀及附近路基嚴重流失，範圍超過120公尺，該段道路為忠治地區唯一聯外道路，30餘戶居民進出受阻。

新北市政府為恢復當地交通，除災害發生3周內先行闢建臨時道路外，同時積極向行政院公共工程委員會爭取經費及商討適當的橋梁重建方式，終以鋼構橋梁方式辦理重建工作，核定經費新臺幣3300萬元。

農業局表示，工程於今年1月開工，為避免再遭颱風影響，施工團隊採多工作面同時施工，加速工進，期望能於颱風來臨前完成鋼構橋樑使民眾通行。施工期間又遭遇山區多雨天氣、工區基礎大量岩石不易破碎及施工動線狹小不易組裝橋樑等不利條件，工程困難性高，經施工團隊努力克服，於今年5月底完成鋼構橋梁工程，使民眾出入更為安全。

邊坡整治工作也受到6月豪大雨影響，經施工團隊積極趕工，仍在106年7月14日如期完成整體重建工程，包含裸露邊坡植生（面積約3100平方公尺）及坑溝整治（長度約80公尺），使道路邊坡更加穩定，達到保障周遭居民生命財產及通行安全。

烏來區代表朱鴻益表示，忠治里在蘇迪勒颱風後柔腸寸斷，感謝市府施工團隊之努力，多次與在地民眾協調施工用地以利工程順利進行，使當地居民於颱風來臨前有安全回家的道路。

(中時)