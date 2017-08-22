全國國產龍眼蜜評鑑　新北市10位頭獎

全國國產龍眼蜜品質評鑑出爐，共有94位蜂農得獎，新北市占了10位。（葉書宏翻攝）

全國國產龍眼蜜品質評鑑出爐，共有94位蜂農得獎，新北市占了10位。（葉書宏翻攝）

今年全國國產龍眼蜜品質評鑑，共94位蜂農得獎，新北市占了10位，頭等獎名單：孫霞、程重讚、陳冠樺、陳婷怡、曾國平、曾國安、曾國信、吳憶宜、李慶燦、簡徳源。週六淡水捷運站農夫市集、週日碧潭農夫市集、花博農民市集及台北希望廣場，都有機會買得到新北市蜂農的蜂蜜，歡迎市民朋友採購。

新北市幅員遼闊，以生產龍眼蜜及荔枝蜜為大宗，少部分百花蜜。蜂農就像是游牧民族，逐花期而居，南北奔波分散在各區。農業局輔導三峽區農會成立三峽區養蜂產銷班第一班，第二代青年農民逐漸加入成為班員，家族技術傳承共同打拼，今年得獎的名單9成都是產銷班的家族成員，養蜂產業帶動青年回流，世代傳承。

班長程重讚說，年紀大了，腰禁不起連續的彎彎起起，關節一直出現毛病，現在不能夠久彎腰，提蜂箱的話也要帶護腰，好加在兒子和媳婦願意接棒，讓祖傳技術能夠傳承下去，接下來是年青人世代，讓他們好好發揮，可以退休過生活了。

養蜂跟務農一樣，就是靠天吃飯，去年寒流下雪，今年龍眼荔枝開花期改變，雖然已經加養蜜蜂箱數，但產量還是慘不忍睹，尤其是龍眼蜜大概只有往年的1/9，今年買蜜要快，應該很快就會賣完，消費者選購的時候，可選擇具有國產蜂產品證明標章產品，上面的流水號除了代表重量品項，更能追溯至生產者，品質有保障，買新北市三峽養蜂產銷班生產的蜂蜜就對了。

農業局表示，成立養蜂產銷班，雖然無法與農業大縣相比，但卻屢屢獲獎，小巧而精美，每年提供班員資材補助，支持養蜂產業，消費者可以認明國產蜂產品證明標章，選購榮獲全國國產龍眼蜜評鑑蜂農生產的蜂蜜，都有經檢驗合格，品質安全更有保證。

(中時)