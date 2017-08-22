雙和宗教民俗文化協會 成立3年獲新北市長肯定
新北市政府21日舉行「106年新北市人民團體領航金獎頒獎典禮」，表揚在新北市熱心參與公益活動的績優團體，共頒發「領航金獎」27名，「領航獎」46名，以及「公益獎」71名，其中「新北市雙和宗教民俗文化協會」成立3年即獲得「領航獎」肯定，秘書長翁耀堂從市長朱立倫手中接獲榮耀。
3年前，台灣黑心油事件曾讓社會動盪，民眾對於食安、社會感到不信任，中和受鎮宮宮主翁敏杰，號召地方人士成立「新北市雙和宗教民俗文化協會」，參加者不乏地方人士、宗廟團體及熱心民眾。
據悉，中和受鎮宮成立於民國75年，翁敏杰9歲開始學習道教，14歲爬刀梯即取得法師資格，成為當時最年輕的法師，更曾經到泰國學習。
他默默行善超過10餘年，長期幫助中、南部育幼院，不僅贊助白米等生活物資，更時常關心孩童們的生活起居。翁敏杰表示，成立協會就是要推廣善良風俗，將社會觀念導正，讓社會更加祥和。
(中時)
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