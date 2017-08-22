找工作快來！中高齡、照服業板橋、汐止徵才

新北市政府就業服務處將於8月23日上午10時至下午2時在板橋崑崙公園活動中心舉辦「中高齡、照服業及部分工時聯合徵才活動」。（葉書宏翻攝）

為協助中高齡及有照服專業求職者順利進入職場，新北市政府就業服務處將於8月23日上午10時至下午2時在板橋崑崙公園活動中心舉辦「中高齡、照服業及部分工時聯合徵才活動」，此次聯合了晶華國際酒店、嘉聯益科技、秀泰影城、迦勒老人長期照顧中心、臺北市永福之家、樂生療養院附設護理之家及私立健順養護中心等24家知名廠商，秀泰影城和晶華酒店也釋出百名兼職人員職缺，總計提供超過1000個工作機會，歡迎中高齡及想投入照服業或找兼職工作的求職朋友前來參加。

此外，就服處 8月25日上午10時30分在汐止區公所11樓大禮堂舉辦聯合徵才活動，邀請精華光學、宜鼎國際、富信大飯店、美樂食餐飲(汐科食堂)、寶雅、微笑單車、臺北首都客運等20家廠商，提供超過1000個工作機會，其中包含407個兼職職缺，時薪從133元至228元不等，歡迎有求職及兼職需求民眾千萬別錯過。欲了解活動詳情請上「新北市人力網」現場徵才專區或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人立刻為您服務。

(中時)