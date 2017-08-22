總統也瘋狂 川普在白宮杜魯門陽台看日蝕

川普在白宮杜魯門陽台看日蝕。(圖:美聯社)

99年一次的全日蝕讓全美為之瘋狂。白宮官員說，川普總統和第一夫人梅蘭妮亞21日中午將在白宮的杜魯門陽台一起觀賞全日蝕。

休假17天的川普甫於美東時間20日晚間返回華府；梅蘭妮亞 20日推文表示萬分期待今天的全日蝕。

位於白宮南翼二樓的杜魯門陽台是美國杜魯門總統任內加建的主要工程之一，從這裡可俯瞰白宮南花園和華盛頓紀念碑。歐巴馬曾透露，杜魯門陽台是他和蜜雪兒在白宮最喜歡的地方，兩人經常在那裡休息、聊天，一起度過夜間美好的時光。

(中時)