法馬賽公車站遭撞 1死1傷

肇事司機連撞2個公車站牌，導致1死1傷。(圖:美聯社)

法國警方在肇事的白色箱型車蒐證。(圖:美聯社)

法國著名港口城市馬賽(Marseille)發生一起廂型車衝撞2個公車站牌的事故，造成1死1傷。法國警方已經排除了恐怖攻擊的可能。

這起車禍發生在當地時間周一。由於西班牙巴塞隆納上周才剛發生連續兩宗廂型車衝撞行人的事故，這起法國馬賽的廂型車衝撞公車站牌事故，格外受到關注。

駕駛肇事白色廂型車的司機是一名35歲男子，遭撞的2個公車站牌僅相隔不到5公里的距離，隨後警方根據民眾線報，在第三處地點逮捕到肇事司機，司機身分尚未公布。

法國警方調查後發現，該名肇事司機來自法國東部，曾因為精神問題接受治療。警方排除了事故跟恐怖攻擊有關。這已經法國一個星期以來發生的第二宗因為駕駛有精神問題，而開車撞死人的事件。

(中時電子報)