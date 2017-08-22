警方證擊斃巴塞隆納恐攻主嫌 死前喊：真主偉大
巴塞隆納恐攻造成13人死亡，逾百人受傷，西班牙警方證實，圍捕中擊斃巴塞隆納蘭布拉大道以廂形車衝撞路人的主嫌阿布雅庫（Younes Abouyaaqoub）。在潛逃4天後，阿布雅庫與警方對峙，被擊斃前更高喊「真主至大」。
有人報警在1個巡邏站附近看到疑似阿布雅庫的人後，警方在距離巴塞隆納約40公里的蘇比拉茲區展開圍捕，發現身上綁著炸彈腰帶的阿布雅庫，不過他在高喊「真主至大」後，馬上被擊斃。事後警察派出機械人把炸彈脫下，發現是假炸彈腰帶。
在之前的記者會中，警方表示駕駛白色箱型車進行恐襲的嫌犯很可能已經從西班牙越界潛逃至法國了。據了解，駕車嫌犯輾過逾百位遊客後下車徒步逃跑，接著劫持了一輛車，衝破警方設置的路障逃亡。。
(中時電子報)
關鍵字：巴塞隆納
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