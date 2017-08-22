川普維安 特勤局發不出錢了

美國總統川普及其成年子女出行頻繁，讓特勤人員的維安費用超支。(圖:美聯社檔案照)

美國特勤局今天驚爆已經沒錢付給數百名特勤人員，來保護總統川普在內的第一家庭，因為今年尚未結束，特勤人員的費用就已經超支。

美國特勤局局長阿爾斯(Randolph Alles)今天向《今日美國》報表示，已經有超過一千名特勤幹員超出了聯邦法定薪資以及加班費的上限，也就是至今的特勤人員花費已經超過了原定撥給一整年使用的額度。

該則獨家報導指，特勤人員費用嚴重超支的主要原因，是因為川普的家庭龐大，而且經常在東岸多處都有住所，全部都需要安排特勤維安。阿爾斯在回應該報詢問時表示，「總統有龐大的家庭，而我們有責任依照法律要求來做，我不能改變什麼，我沒有任何彈性。」

美國特勤局局長阿爾斯也強調，這個問題並不光是保護現任總統所需才出現的，過去將近10年來就一直因為不斷增加的維安要求而都是這樣(超支)。

包括川普的18名家庭成員在內，整個川普政府需要受特勤局保護的對象就有42人，相較之下，比先前歐巴馬政府的31人多出不少。自從川普上任以後，幾乎每個周末都有出行的行程，從白宮前往他位於佛州、紐澤西州以及維吉尼亞州等計的住所；而他的成年子女因為生意需要，也經常要在海內外出差或旅行。

不過總統維安不能因為缺錢而停擺，目前阿爾斯局長已經與國會議員見面討論，計畫改變對特勤幹員法定薪資與加班費的上限，從現行每人每年16萬美元提升為18萬7千美元，這也是預估要保護第一家庭的每位特勤人員所需的費用。不過他也坦承，即使國會同意提高薪資上限，仍將有約130名幹員已經超時工作的薪資無法被支付。

另外據CNN報導，美國特勤局強調，到今年年底為止，特勤局仍有撥款可以來支付為達到所有任務要求所需的特勤人員薪資費用，並且有約1,100人仍可以在上限範圍內超時工作。

(中時電子報)