不斷更新》颱風天鴿襲台！台東、屏東停止上班上課 8／22停班停課一覽表
輕度颱風天鴿來襲！據中央氣象局預測，天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。
◎北部地區
基隆市 今天照常上班、照常上課。
臺北市 今天照常上班、照常上課。
新北市 今天照常上班、照常上課。
桃園市 今天照常上班、照常上課。
新竹市 今天照常上班、照常上課。
新竹縣 今天照常上班、照常上課。
◎中部地區
苗栗縣 今天照常上班、照常上課。
臺中市 今天照常上班、照常上課。
彰化縣 今天照常上班、照常上課。（除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布）
雲林縣 今天照常上班、照常上課。
南投縣 今天照常上班、照常上課。
◎南部地區
嘉義市 今天照常上班、照常上課。
嘉義縣 今天照常上班、照常上課。
臺南市 今天照常上班、照常上課。
高雄市 今天照常上班、照常上課。
屏東縣 今天停止上班、停止上課。
◎東部地區
宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。
花蓮縣 今天照常上班、照常上課。
臺東縣 今天停止上班、停止上課。
◎外島地區
澎湖縣 今天照常上班、照常上課。
連江縣 今天照常上班、照常上課。
金門縣 今天照常上班、照常上課。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主
(中時電子報)
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