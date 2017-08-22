不斷更新》颱風天鴿襲台！台東、屏東停止上班上課 8／22停班停課一覽表

天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。（圖取自氣象局網頁）

輕度颱風天鴿來襲！據中央氣象局預測，天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。

◎北部地區

基隆市 今天照常上班、照常上課。

臺北市 今天照常上班、照常上課。

新北市 今天照常上班、照常上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。

新竹市 今天照常上班、照常上課。

新竹縣 今天照常上班、照常上課。

◎中部地區

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

臺中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。（除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布）

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

◎南部地區

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。

臺南市 今天照常上班、照常上課。

高雄市 今天照常上班、照常上課。

屏東縣 今天停止上班、停止上課。

◎東部地區

宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。

花蓮縣 今天照常上班、照常上課。

臺東縣 今天停止上班、停止上課。

◎外島地區

澎湖縣 今天照常上班、照常上課。

連江縣 今天照常上班、照常上課。

金門縣 今天照常上班、照常上課。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主

(中時電子報)