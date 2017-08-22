在冷氣房運動 時間、強度都要增加(圖／shutterstock 康健雜誌提供)

夏日熱浪不饒人，逼得許多人走進健身房，心一橫、卡一刷，避暑、運動一次搞定。

相較於戶外運動大汗淋漓、氣喘吁吁，溫度恆定的健身房，的確舒適宜人。不過，令人好奇的是，在溫度較低的冷氣房運動，流汗量少，消耗的熱量是否也因此受影響。

●在冷氣房運動，熱量消耗較少？

「在運動強度、時間『相同』的狀態下，熱量消耗確實與溫度有關，」國立中正大學運動競技學系教授王順正指出。

人體運動需要消耗「氧氣」產生能量，運動強度越強、時間越長，需要的氧氣量越多，代表供給全身細胞氧氣的幫浦－心臟，必須跳動越快（心跳率），將帶氧血液送至全身。

在冷氣房（約23度）運動，相較於在通風、無陽光直射的室外（約30度），比較不累，吸入的氧氣量、心跳率、新陳代謝相對較低，「因此，消耗的熱量也比較低，」 台北醫學大學附設醫院物理治療師賴庭筠表示。

也就是說，在冷氣房運動的民眾，如果想要增加熱量消耗量，就必須增強運動強度，或是拉長運動時間。

流汗量多寡和熱量消耗沒有直接關係，室外運動更需要注意水分補充。(圖／shutterstock 康健雜誌提供)

●流汗量=熱量消耗？天大誤會！

運動時熱量消耗量除了與溫度有關，許多民眾認為運動一定要「爆汗」才有效，汗流得少，代表熱量消耗量少。

這個觀念其實是個迷思。「運動流汗的主要目的是要讓身體『散熱』，流汗量多寡和熱量消耗沒有直接關係，」台大醫院復健部專任主治醫師吳爵宏澄清。

運動消耗能量的過程中，會伴隨熱能產生，「就跟汽車排熱一樣，」流汗只是身體藉由汗水，將體內熱氣排出的機制，王順正解釋。

如果運動強度或時間不夠，即使汗水像小瀑布般傾流而下，也不會讓你燃燒更多熱量。

至於運動的排汗量，也跟環境溫度有關。即使運動強度、時間相同，在溫度較高的環境運動，產生的熱能較多，身體必須流更多汗散熱降溫。「也因此，在室外運動更需要注意水分補充，」王順正特別叮嚀。

許多人運動後量體重，發現體重立刻減輕，其實是體內水分因排汗消耗，通常只要適度補充水分，馬上就會打回原形。

●冷氣房、室外運動，哪個好？

其實，相較於在冷氣房運動，戶外運動對身體更好。王順正認為，在戶外運動具有鍛鍊體能、提高身體調節散熱能力的雙重效果。

經常在冷氣房內運動的人，散熱能力相對較差，如果突然到溫度高的戶外運動，身體要額外花費精力適應熱環境，可能無法達到預期的運動強度、時間；抑或是為了散熱大量出汗，容易出現脫水的狀況。

特別要注意的是，戶外運動最好選擇早上10點前、下午4點後，通風、無陽光直射的地方較佳。

【全文來源《康健雜誌網站》】

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)