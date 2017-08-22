不斷更新》天鴿颱風來襲 8／22交通異動一覽表
中央氣象局於21日下午2時30分發布天鴿颱風陸上颱風警報！天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。
昨（21日）晚到今（22日是天鴿颱風影響最劇烈時刻，全台都有降雨機率。造成多處交通異動。
●航班
1、華航、華信航空：華信航空22日高雄班次全部取消。
華信航空22日台北往返台東早班取消。
華信航空22日高雄往返花蓮/馬公中午後航班取消
2、立榮航空：取消本島往返台東、花蓮中午12時前航班；取消高雄往返金門、馬公下午4時以後航班；取消台南-馬公B7-8681/8683及馬公-台南B7-8680航班；馬公-松山B 7-9118（表訂晚上7時30）提前至下午5時45分起飛。
3、遠東航空：遠東22日下午4點及6點高馬線班次取消，往海口班機延至23日。遠東航空傍晚也宣布，國內的高馬航線，22日分別提前至上午10時和12時30分由高雄飛馬公；上午11時15分和下午1時45分由馬公飛高雄，至於高雄往返海口航班下午5時40分與晚上8時45分海口往高雄，則延後24小時至23日起飛。
高雄往返馬公下午16:00以後4航班（FE085、086、087、088）提前6小時
4、德安：東、西線航班全天取消
●船班
8月22日停駛航線：
1、基隆-馬祖：全部停航（1班次）
2、台北-平潭：全部停航（2班次）
3、馬祖福澳-福州馬尾：全部停航（2班次）
4、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4班次）
5、南竿-北竿：部分停航（開航22班次，停航2班次）
6、南竿-東引：部分停航（開航1班次，停航1班次）
7、高雄-馬公：全部停航（2班次）
8、布袋-馬公：全部停航（14班次）
9、東港-小琉球：全部停航（30班次）
10、鳳鼻頭-小琉球：全部停航（2班次）
11、富岡-綠島：全部停航（14班次）
12、富岡-蘭嶼：全部停航（4班次）
13、後壁湖-蘭嶼：全部停航（8班次）其餘航線均正常行駛。
●台鐵
【避天鴿颱風 阿里山森林鐵路停駛2天】因天鴿颱風影響，為運輸旅客需要，21日普悠瑪和太魯閣號上行列車：花蓮站自229次（16：28開）及431次（17：28開）起，台東站自441次（17：50開）起，全列車開放站票。
【交通部台灣鐵路管理局】
台鐵局22日12時前列車行駛概況如下：
1、除南迴線各級列車停駛外，其他各區間（含各支線）各級列車正常行駛。
2、阿里山森林鐵路本線22日、23日各級列車（含23日郵輪式列車）全部停駛，祝山線、沼平線及神木線是否行駛，需視阿里山森林遊樂區是否開放而定需視風雨狀況而定。
●公路、路況
【天鴿來襲東南部首當其衝 公總公布可能危險路段】
今天午後陸續發布預警警戒作為，包含台9線南迴公路金崙至香蘭易受浪襲路段、台20線南橫公路及台23線東富公路等。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範