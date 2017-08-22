不斷更新》天鴿颱風來襲 8／22交通異動一覽表

因天鴿颱風襲台，8月22日多處交通異動。（圖為台鐵，本報系資料照）

中央氣象局於21日下午2時30分發布天鴿颱風陸上颱風警報！天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。

昨（21日）晚到今（22日是天鴿颱風影響最劇烈時刻，全台都有降雨機率。造成多處交通異動。

●航班

1、華航、華信航空：華信航空22日高雄班次全部取消。

華信航空22日台北往返台東早班取消。

華信航空22日高雄往返花蓮/馬公中午後航班取消

2、立榮航空：取消本島往返台東、花蓮中午12時前航班；取消高雄往返金門、馬公下午4時以後航班；取消台南-馬公B7-8681/8683及馬公-台南B7-8680航班；馬公-松山B 7-9118（表訂晚上7時30）提前至下午5時45分起飛。

3、遠東航空：遠東22日下午4點及6點高馬線班次取消，往海口班機延至23日。遠東航空傍晚也宣布，國內的高馬航線，22日分別提前至上午10時和12時30分由高雄飛馬公；上午11時15分和下午1時45分由馬公飛高雄，至於高雄往返海口航班下午5時40分與晚上8時45分海口往高雄，則延後24小時至23日起飛。

高雄往返馬公下午16:00以後4航班（FE085、086、087、088）提前6小時

4、德安：東、西線航班全天取消

●船班

8月22日停駛航線：

1、基隆-馬祖：全部停航（1班次）

2、台北-平潭：全部停航（2班次）

3、馬祖福澳-福州馬尾：全部停航（2班次）

4、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4班次）

5、南竿-北竿：部分停航（開航22班次，停航2班次）

6、南竿-東引：部分停航（開航1班次，停航1班次）

7、高雄-馬公：全部停航（2班次）

8、布袋-馬公：全部停航（14班次）

9、東港-小琉球：全部停航（30班次）

10、鳳鼻頭-小琉球：全部停航（2班次）

11、富岡-綠島：全部停航（14班次）

12、富岡-蘭嶼：全部停航（4班次）

13、後壁湖-蘭嶼：全部停航（8班次）其餘航線均正常行駛。

●台鐵

【避天鴿颱風 阿里山森林鐵路停駛2天】因天鴿颱風影響，為運輸旅客需要，21日普悠瑪和太魯閣號上行列車：花蓮站自229次（16：28開）及431次（17：28開）起，台東站自441次（17：50開）起，全列車開放站票。

【交通部台灣鐵路管理局】

台鐵局22日12時前列車行駛概況如下：

1、除南迴線各級列車停駛外，其他各區間（含各支線）各級列車正常行駛。

2、阿里山森林鐵路本線22日、23日各級列車（含23日郵輪式列車）全部停駛，祝山線、沼平線及神木線是否行駛，需視阿里山森林遊樂區是否開放而定需視風雨狀況而定。

●公路、路況

【天鴿來襲東南部首當其衝 公總公布可能危險路段】

今天午後陸續發布預警警戒作為，包含台9線南迴公路金崙至香蘭易受浪襲路段、台20線南橫公路及台23線東富公路等。

(中時電子報)