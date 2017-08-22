不斷更新》天鴿颱風來襲 8／22活動異動一覽表

受天鴿颱風襲台，宜蘭龜山島封島一天。（本報系資料照）

中央氣象局於21日下午2時30分發布天鴿颱風陸上颱風警報！天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。

因天鴿颱風襲台，8月22日多處活動異動。

龜山島本（21）日登島船班已於預警通知提前在13:00前登島，並配合陸警發佈，於15:00時幫島撤離遊客。另宣佈明（22）日龜山島封島1天。

【蘭嶼、綠島遊客大撤退】

蘭嶼、綠島交通船業者21日上午8時起，就加開船班疏運遊客。截至中午，綠島交通船來回各開出7船班，載回1950人；蘭嶼則來回各4船班，疏運969名遊客

【太平山遊樂區預警性休園】

林務局羅東林區管理處昨（21日）上午宣布，所轄太平山國家森林遊樂區，考量山區且路途較長，今中午12點停止售票，下午3點過後，全區預警性休園，請遊客暫勿前往。

【嘉明湖步道封閉】

嘉明湖步道及嘉明湖山屋、向陽山屋即日起封閉至8月23日。

大雪山、八仙山、武陵、合歡山及東勢林業文化園區等園區及所轄步道，提醒勿前往，以策安全。

(中時電子報)