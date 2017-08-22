作家林奕含輕生！南檢偵結公告 狼師陳國星不起訴處分

26歲女作家林奕含（左）自殺，留下《房思琪的初戀樂園》小說，內容是女主教遭到補習班老師性侵，並強調是真人真事，之後擔任國文老師的「陳星」（右）。（圖左取自林奕含臉書，圖右「陳星」為網路圖片）

今年4月27日，26歲女作家林奕含自殺，留下《房思琪的初戀樂園》小說，內容是女主教遭到補習班老師性侵，並強調是真人真事，之後擔任國文老師的「陳星」，遭影射就是故事主角，涉誘姦未成年少女。台南地檢署調查4個月偵結，21日晚間宣布將於今（22日）上午10點舉行結案記者會。但南檢公布的偵查終結公告中，出現「妨害性自主，本股，陳○星，不起訴處分」。

林奕含父母親在愛女輕生後翌日透過出版社發表聲明：「謝謝大家的不捨……我們夫妻有幾句話想說……奕含這些日子以來的痛苦，糾纏著她的夢魘，也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8、9年前的誘姦。」

該聲明一出，各界肉搜發現林奕含疑似與補教名師「陳星」（本名陳國星）有關。檢察官陳建弘表示，針對媒體報導陳姓補教老師疑似涉有妨害性自主一案。自從林奕含一案曝光後，陳星遭爆料，以500萬成立「日創社文化事業公司」，該公司承接多筆政府機關、公營事業的標案。而陳星擔任模特兒的女兒Tiffany也曾傳出尋短。

林奕含自殺後113天，台南地檢署21日晚間宣布將於今（22日）天上午10點舉行結案記者會。但南檢今天公布的偵查終結公告中，出現「妨害性自主，本股，陳○星，不起訴處分」。此外，據《ET Today》網站報導，台南地檢署不願向外界透露林奕含案偵辦過程與相關內容，面對外界擔心沒有進度。此外，檢方雖然強調偵查不公開，也表示若查到某個段落，就會公開說明。

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