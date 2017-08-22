輕颱天鴿襲台！台東、高雄、屏東警戒！15縣市大雨特報

天鴿颱風襲台！陸上警戒區域包括台東、高雄、屏東，全台要慎防颱風帶來的雨勢。（圖取自氣象局網頁）

今年第13號颱風「天鴿」襲台！天鴿颱風挾雨報到！據氣象局資料顯示，今（22日）白天將是天鴿颱風距離台灣最近的時候！天鴿颱風暴風圈今早6時已進入恆春半島，對台東、恆春半島及屏東、高雄地區構成威脅。屏東、台東、花蓮已發布大豪雨特報，其他全台12縣市發布大雨特報。氣象局預估，台灣本島陸地在中午前後可望脫離颱風暴風圈威脅，也不排除提早在上半天就解除本島陸地颱風警報。

天鴿颱風襲台，氣象局今（22日）已針對15縣市發布大雨（豪雨）特報。（圖取自氣象局網頁）

氣象局已於昨日下午發布天鴿颱風陸上颱風警報，陸上警戒區域包括，台東、恆春半島及屏東、高雄地區應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域包括台灣東南部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風恐挾帶強風豪雨，氣象局已針對大豪雨：台東縣、花蓮縣、屏東縣發布豪雨特報，另宜蘭山區、高雄山區有局部大雨或豪雨；南部地區、中部以北山區發布豪雨特報。此外，澎湖有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流。。

大台北地區受颱風外圍環流及地形影響，今（22日）晨起有較強陣風出現，請注意。此外，適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

(中時電子報)