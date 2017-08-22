女乘客熟睡後 被uber司機帶回家性侵

美國紐約發生一起華裔優步（UBER）司機性侵案。(圖片取自nydailynews)

美國紐約發生一起華裔優步（UBER）司機性侵案，他在載客途中起色心，將熟睡女乘客帶到家中性侵，被警方逮捕。目前面臨三級犯罪性行為(Criminal Sex Act)、性侵(sexual abuse)和強暴未遂(attempted rape)的起訴。

據了解，17日凌晨2時，一名32歲的女乘客叫uber，華裔司機廖克強（Liao Kar Keong）在曼哈頓東52街和二大道接上她，準備送往曼哈東下城東村。不料途中，女乘客在後座睡著。廖克強便自作主張將女乘客帶到位家中性侵。

女乘客醒來後，意識到被性侵。廖克強哀求女乘客不要報警，說自己使用了安全措施。不過，女乘客離開報警，廖克強已被警察逮捕，面臨起訴。

(中時電子報)