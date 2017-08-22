六名叛逃平壤美軍 最後一人派瑞許確已於去年過世

於1960年代叛逃北韓，生前的紀錄片畫面。（圖/英國BBC電視台紀錄片截圖）

據英國衛報（The Guardian）報導，韓戰（Korean War）結束後，有6名美國大兵做出與眾不同的選擇：「向北韓投誠」，其中外界所知的最後一名滯留在平壤（Pyongyang）的大兵派瑞許（James Joseph Dresnok），日前在北韓對外放送的電視節目中，由他兩名兒子親口證實，父親已於去年底過世，享壽75歲。兩個長相和身形都與一般美國青年無異的男性，卻穿著北韓人民軍軍裝、操著一口流利的北方口音韓語，正經八百地表示，他們的父親過世前，告訴他們要全力支持當前的領導人金正恩（Kim Jong-un），並成為共和國的強力支柱，延續父親多年來對勞動黨的忠心，也讓外界看到一個不太一樣的北韓。

詹姆斯派瑞許，或叫「喬」（Joe），來自美國維吉尼亞州里奇蒙（Richmond, Virginia），17歲那年輟學加入陸軍，首次海外任務被派往西德，1960年代轉調南韓駐守，負責38度線非武裝區（DMZ）防禦，傳聞他在抵達南韓後不久，就因為偽造簽名被發現，面臨遭軍事法庭以「擅離職守」（AWOL）起訴，不願面對懲罰的他，於1962年8月某日中午，繞過地雷區、穿越38度線後，在被北韓軍隊逮捕後，搭乘火車前往平壤，開啟他傳奇的下半生。

叛逃後在平壤出生長大的兩個兒子：泰德（圖右）和詹姆斯（圖左），在北韓官方節目中露面。（圖/YouTube截圖）

BBC4 North Korea Crossing The Line

抵達平壤、遇到其他同為叛逃的美國大兵，派瑞許一開始服務於宣傳機構，專責對38度線以南的韓國與美軍部隊，進行心理喊話。從1978年開始，派瑞許成為北韓官方宣傳電影的重要演員，在北韓安定生活中，他不僅成為一名英語教師，更和先後結了兩次婚，育有2個兒子泰德（Ted Dresnok）和詹姆斯（James Dresnok），兩個兒子都在平壤出生長大，也都迎娶北韓女子且皆已有子女，小兒子詹姆斯更在2014年加入北韓人民軍，現在已是上尉軍階，兩人和父親一樣，都是北韓官方樣板電影中，常見的美國軍官扮演人。

北緯38度，南北韓停戰線的非軍事武裝區。（達志影像/Shutterstock）

如今，在北韓與美國再次陷入高度緊張的時刻，北韓官方播放這個節目和對話，也讓困擾多年的韓戰與半島南北對立議題，出現了一個截然不同的面貌。

(中時電子報)