天鴿颱風今影響台灣最劇烈！15縣市大雨特報！東、南部防豪雨成災
天鴿颱風挾雨報到！據氣象局資料顯示，今（22日）白天將是天鴿颱風距離台灣最近的時候！天鴿颱風暴風圈今早6時已進入恆春半島，對台東、恆春半島及屏東、高雄地區構成威脅。屏東、台東、花蓮已發布大豪雨特報，其他全台12縣市發布大雨特報。氣象局預估，台灣本島陸地在中午前後可望脫離颱風暴風圈威脅，也不排除提早在上半天就解除本島陸地颱風警報。
天鴿襲台！氣象局預報指出，今、明（22、23日）兩天，受颱風及其外圍環流影響，易有局部大雨或豪雨發生的機率！氣象局今早已針對全台15縣市發布大雨、豪雨特報。
今日嘉義以南及台灣東南部地區有陣雨或雷雨，南部地區、中部以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流！其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨。
氣溫方面，今日西半部仍屬悶熱天氣，高溫約33～35度，至於東半部因雲量較多及下雨關係，高溫約31、32度。此外靠近颱風的台東及南部會有明顯強陣風，大台北在偏東風環境下，會有較大陣風出現，外出行人要小心。
明（23日）颱風進入南海，風雨就會逐漸減小，但中南部還是有短暫雨勢！中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。明天又適逢大潮期間，沿海低窪地區要慎防淹水及海水倒灌，非必要的話請盡量避免前往海邊活動。
至於民眾關心的空氣品質方面，今日全台及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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