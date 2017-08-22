繼荷比德之後 歐洲毒雞蛋風暴延燒至義大利
據法新社（AFP）報導，繼比利時、荷蘭和德國之後，位於南歐的義大利也於昨日在眾多雞蛋樣本中，驗出含有芬普尼（Fipronil）這種致癌的農藥物質，讓這場歐洲的毒雞蛋風暴戰場正式向南延燒。義大利農業部表示，驗出有害物質的那幾款，現皆已銷毀，並加強對其銷路和來源進行徹底追查，以防再有鄰國或義大利其他地區受害。從7月在比利時首次驗出毒雞蛋後，有如龍捲風般，快速席捲整個歐洲大陸，歐盟官方預估，目前有17個會員國受害，甚至連帶影響到遠在東亞的香港，都讓這些地區的居民「聞蛋色變」。
芬普尼，在大陸又稱為「氟蟲腈」，分子公式為C12H4Cl2F6N4OS，是一種農藥和殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻、甲蟲、蟑螂、扁蝨、浮游動物和蜜蜂等昆蟲有效，存在於顆粒、凝膠或液狀產品的殺蟲劑內，已證實不僅會污染生態環境，更是致癌的高危險物質。美國環境保護署（FDA）在實驗中發現，長期暴露於芬普尼會引起甲狀腺腫瘤、懷孕婦女更可能造成胎兒發展遲緩，暴露於芬普尼的人，可能會出現頭痛、噁心、頭暈、乏力及眼睛刺激等傷害。
面對持續延燒擴散的毒雞蛋，歐盟已勒令受影響的會員國緊急下架且銷毀，但面對這場風暴，義大利農業協會呼籲政府，由於該國民眾食用雞蛋量可達每人每年225個，而且大多數、約有61萬公斤的量來自比利時進口，他們希望義國政府能加強把關，並明確告知民眾，問題癥結所在，以免造成不必要的恐慌。昨夜更傳出，台灣亦出現含芬普尼的毒雞蛋，恐怕短期內，「聞蛋色變」的恐懼仍難消除。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。