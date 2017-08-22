繼荷比德之後 歐洲毒雞蛋風暴延燒至義大利

貼上標籤，又一批雞蛋要進行化驗。（圖/美聯社）

據法新社（AFP）報導，繼比利時、荷蘭和德國之後，位於南歐的義大利也於昨日在眾多雞蛋樣本中，驗出含有芬普尼（Fipronil）這種致癌的農藥物質，讓這場歐洲的毒雞蛋風暴戰場正式向南延燒。義大利農業部表示，驗出有害物質的那幾款，現皆已銷毀，並加強對其銷路和來源進行徹底追查，以防再有鄰國或義大利其他地區受害。從7月在比利時首次驗出毒雞蛋後，有如龍捲風般，快速席捲整個歐洲大陸，歐盟官方預估，目前有17個會員國受害，甚至連帶影響到遠在東亞的香港，都讓這些地區的居民「聞蛋色變」。

芬普尼，在大陸又稱為「氟蟲腈」，分子公式為C12H4Cl2F6N4OS，是一種農藥和殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻、甲蟲、蟑螂、扁蝨、浮游動物和蜜蜂等昆蟲有效，存在於顆粒、凝膠或液狀產品的殺蟲劑內，已證實不僅會污染生態環境，更是致癌的高危險物質。美國環境保護署（FDA）在實驗中發現，長期暴露於芬普尼會引起甲狀腺腫瘤、懷孕婦女更可能造成胎兒發展遲緩，暴露於芬普尼的人，可能會出現頭痛、噁心、頭暈、乏力及眼睛刺激等傷害。

含有高危險致癌物質「普芬尼」的毒雞蛋風暴，讓歐盟各國養雞場人人自危。（圖/美聯社）

面對持續延燒擴散的毒雞蛋，歐盟已勒令受影響的會員國緊急下架且銷毀，但面對這場風暴，義大利農業協會呼籲政府，由於該國民眾食用雞蛋量可達每人每年225個，而且大多數、約有61萬公斤的量來自比利時進口，他們希望義國政府能加強把關，並明確告知民眾，問題癥結所在，以免造成不必要的恐慌。昨夜更傳出，台灣亦出現含芬普尼的毒雞蛋，恐怕短期內，「聞蛋色變」的恐懼仍難消除。

(中時電子報)