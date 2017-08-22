裝軟體詐樂透數億 工程師判25年
美國多州的樂透安全總監提普頓（Eddie Tipton）2015年底被爆出，利用職務之便在程式中植入他所設計的軟體，1年的3天裡他可以預測樂透數字，因此在愛荷華州中了1650萬美金（約新台幣5億元）大獎，後來事跡敗露，他被控在五個州操控樂透中獎號碼，將面臨25年刑期。
據了解，提普頓偷偷在協會電腦安裝作弊軟體，讓他可以自行操控中獎號碼，因此成了許多州的樂透頭彩幸運得主。她和弟弟湯米（Tommy Tipton）、友人羅德斯（Robert Rhodes）從2005年至2011年，聯手在科羅拉多州，威斯康辛州，愛荷華州，堪薩斯州和奧克拉荷馬州犯案，獲得不法金額超過台幣數億元。
愛荷華州助理檢察官桑德(Rob Sand)更表示，「這種犯罪如果不去坐牢，真的說不過去。」提普頓22日將在愛荷華州狄蒙法院出庭，面臨25年刑期。
(中時電子報)
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