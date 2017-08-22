再生水推動加速！第二座再生水廠啟動！估2022年完工
經濟部、內政部及高雄市政府2日下午由楊偉甫次長、林慈玲次長及陳菊市長共同簽署臨海污水處理廠放流水回收再利用計畫合作意向書，中央及地方將攜手推動臨海再生水廠，預計於111年完工，可生產每日3.3萬噸RO級再生水供應高雄臨海工業區使用。
水利署長賴建信表示，高雄為南台灣工業重鎮，用水需求的穩定對大高雄的發展至為關鍵，經濟部、內政部及高雄市政府105年12月15日動工興建國內首座再生水廠－鳳山溪廠，開啟國內再生水發展的里程碑，預計107年底開始可供應臨海工業區每天2.5萬噸的用水，108年底並提升至每天4.5萬用水。
21日啟動的臨海再生水廠，最大的特色是污水處理廠與再生水廠一次興建到位，將可減少操作界面，在土地、設施、設備及人員的運用上更有效率，讓以往居民視為嫌惡設施的污水處理廠，轉變為生產藍金的再生水廠，成為協助地方發展的關鍵基礎建設。
合作意向書的簽訂，由經濟部辦理供需媒合、管線用地協調取得，以及後續用水契約簽訂事宜；內政部協助經費籌措及計畫審議；高雄市政府辦理工程興建及後續營運管理。臨海廠為行政院「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」六座示範之一。
目前已有中鋼公司、台灣中油股份有限公司大林廠、李長榮化學工業股份有限公司、中國石油化學工業開發股份有限公司小港廠及李長榮科技股份有限公司等表達用水意願，用水量達每日3.3萬噸，臨海廠將提供RO級再生水。
水利署表示，政府推動再生水實廠建設，一方面可減緩區域水資源開發及調度的壓力，另一方面提供我國再生水產業發展的契機，透過產業鏈的合作及技術鏈的系統整合，培養出再生水產業的台灣隊，厚植國際競爭力。
此外，在科技預算的支持下，水利署將持續投入造水、創能及節能的水處理技術研發，相關成果並規劃於今年高雄國際水展期間（9月13至15日）展出，藉此讓再生水相關產業可以互相觀摩精進，更期盼業界相繼投入後續研發工作，促使國內再生水產業及技術蓬勃發展。
(中時電子報)
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