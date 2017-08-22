用爽身粉罹癌 嬌生又賠126億
「嬌生」（Johnson & Johnson）的嬰兒爽身粉又被告，美國加州一名婦女聲稱．使用嬌生（Johnson & Johnson）的嬰兒爽身粉後，罹患卵巢癌，陪審團周一（21日）裁定，嬌生須賠償4.17億美元（約126億元台幣）。
加州居民埃切維里亞（Eva Echeverria）控告嬌生，沒有充分警告使用產品的患癌風險，讓她把嬌生爽身粉當作婦女衞生用品，導致癌症。
今年也有維吉尼亞州女子史蘭普（Lois Slemp）控告嬌生，她2012年被初步診斷出卵巢癌，後來病情擴散至肝臟。她供稱天天使用嬌生爽身粉及淋浴粉產品近40年，才發現罹癌，獲賠逾1.1億美元（約33.2億元台幣）。
不過面對官司纏身，嬌生還是反駁，公司的嬰兒爽身粉很安全，沒有證據顯示含滑石粉的產品會致癌。此類訴訟的約2400宗訴訟中，又是判賠金額最高的。
(中時電子報)
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