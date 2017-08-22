為加速脫離16年困局 川普將增派4千美軍赴阿富汗

川普為加速解決阿富汗戰場，擬增派4千美軍駐地。（圖/美國陸軍）

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普（Donald Trump）決定重新調整對阿富汗的戰略方針，將增派約4千名美軍，與當前駐紮當地的8,400名官兵會合，試圖以優勢武力，欲加速讓美國能從這陷入已16年的泥濘中脫身。軍事專家認為，在打垮伊拉克境內的伊斯蘭國（IS）份子後，川普會希望盡快解決，更難剷除和控制的蓋達（al-Qaeda）與塔利班（Taliban），並不讓外界感到意外，但對此增兵傳聞，五角大廈（Pentagon）目前不願回應，畢竟這場曠日費時的爛攤子，不僅讓眾多美軍官兵和家庭受創，也讓美國財政燒掉約7,000億美元（約21.2兆台幣）的經費，成為一大沉重負擔。

這場被稱為美國陷入最長時間的戰爭，不僅讓阿富汗國家經濟和基礎建設遭到嚴重破壞，更讓諸多長年駐紮於此地的美軍士官兵，魂斷異鄉或得到創傷後壓力症候群（PTSD），返回家鄉後反而成為不定時炸彈。歐巴馬總統（Barack Obama）曾想撤離駐紮在阿富汗的地面部隊，交與該國國防軍全權接管，卻被當時的國防部長卡特（Ashton Carter）勸阻，維持8千多名部隊續留維持安全，並在卸任前放寬駐阿富汗美軍的授權，擴大有關打擊塔利班的任務，勢必要擴大控制範圍。

協助阿富汗村落維護安全的美軍。（圖/美國陸軍）

協助訓練阿富汗國防軍的駐地美軍部隊。（圖/美國陸軍）

川普上台後，身邊的國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）和國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）在阿富汗議題上皆屬於鷹派作風，還是希望美國持續增加駐軍，並持續金援當前親美的中央政府，以戰逼迫塔利班求和，但智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）的資深研究員庫格曼（Michael Kugelman）提醒，美國在阿富汗的局勢並不比16年前好，目前塔利班所擁有的土地，遠比當年剛剛介入時更多更廣，川普此舉，是否真能加速解決，或反成更大的包袱，恐怕將是未來國會和美國民眾最在意的一點。

(中時電子報)