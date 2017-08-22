外媒看台灣的真正危機

台灣年輕人對台灣失去信心，紛紛轉往中國大陸尋求機會。圖為在台大學生穿著畢業服準備拍紀念照。（趙雙傑攝）

新加坡、香港等地的英文媒體不約而同的寫道，台灣正在面臨「腦力流失」，因為年輕人對台灣失去信心，紛紛轉往中國大陸尋求機會。而大陸廣土眾民，對台灣年輕人而言，正是探索未來、一展身手的機運之地。即使有些人支持台獨，也無礙其胸懷中土、放眼世界的雄心大志。

只是這麼一來，留在台灣的人才會不會更少了？這是台灣真正要擔心之處。新加坡《海峽時報》（The Strait Times）的標題是「台灣年輕人超越政治，選擇中國的工作機會」（Taiwanese Youth Pick China Jobs Over Politics）。香港《英文虎報》（The Standard）的標題是「台灣年輕人調整視野」（Young Taiwanese Adjusting Sights）。兩報都是根據法新社的報導而成文。

法新社開宗明義寫道：長久以來，台灣的邦交國陸續轉向崛起的中國大陸，如今台灣的年輕人也轉向了。

台灣之所以出現這種危機，文章指出，無關台灣的主體意識，也無關台灣引以自豪的各項成就，而是台灣不但長年低薪，且不知遠景在哪裡。1990年代，台灣的大學畢業生起薪不到新台幣3萬元（約合美金1,350元）；「到了今天，依然如此」。而台灣的房價、生活指數不斷上揚，年輕人拿到手裡的薪資愈來愈顯得微薄，只好務實的前往中國大陸發展。

當然，中國大陸推出各種優惠政策，頻頻向台灣的年輕人招手。中國大陸本身也具有吸引力，使台灣的人才覺得機會在彼岸。例如33歲的Katherine Wang，放棄在台北的幼稚園工作，到廈門創業，理由是：台灣的經濟毫無希望，而廈門不但讓她覺得有希望，且讓她覺得工作快樂。還有，大陸的人口是台灣的60倍，她要和創業夥伴希望有朝一日，「把事業遍及全中國」。

在台灣，工作是職業；在大陸，工作可能成為事業。對很多年輕人來說，這是根本的不同。

王小姐到廈門創業，享有福建省政府提供的免費住宅、免費辦公室，還有其他津貼。據國台辦統計，過去2年，台灣年輕人到大陸以年輕人為主幹的事業裡任職或實習的，總數已逾6千人。《海峽時報》刊登了彩照，就在上周，廈門航空公開了首次招自台灣的機組人員。

很多年輕人有自己的政治觀點，但他在在大陸任職，普遍把就業放中間，政治放兩邊。一位廿來歲的匿名男子說，他支持台獨，但他致力在工作上有所發揮，要把這份工作做為邁向國際的踏腳石。

文章引述台灣東華大學教授施正鋒的話指出，北京的種種作法未必能讓台灣的年輕人因此認同北京，但至少或許可以降低台灣年輕人對北京政權的敵意，這樣的投資還是值得的。而且到了大選等關鍵時刻，這些年輕人或許能夠發揮北京希望的影響力。

(中時電子報)