8月22日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●回家比賽的感覺真好 郭婞淳挺破世界紀錄

台東「舉重妖精」超神！郭婞淳昨晚在世大運女子舉重58公斤級項目氣勢如虹，一路壓制去年里約奧運金牌泰國選手蘇甘雅，以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤勇奪金牌，且3項成績都打破自己保持的大會紀錄；挺舉更是打破大陸選手邱紅梅保持10年的世界紀錄（141公斤），郭婞淳這面金牌質量之重，實在令人讚嘆！

●滑輪戰術巧妙 狂奪雙金4銀

彌補世大運中華隊首日缺金的遺憾、昨天中華滑輪溜冰隊乘著「風火輪」送來獎牌！一口氣灌進2金4銀，創下國際大賽單日奪牌紀錄，其中10,000公尺計分賽的戰術運用得宜，有效保住2面金牌、順便帶進2面銀牌，讓中華隊獎牌大進補。

●勢好不怕運來磨 跆拳再賺1金3銀1銅

跆拳道品勢團體賽21日登場，混雙和男團分別在1個月和1周前出現傷兵，卻無畏陣前換將，分別拿下金牌和銀牌，女團也再度展現絕佳默契，連2屆抱回銀牌。跆拳品勢項目年初才宣布要加入從未接觸過的自由品勢，中華隊仍努力奮戰進帳1金3銀1銅，韓籍總教練李珍鎬感動說：「每個人都是金牌！」

《蘋果日報》焦點要聞

●天鴿潑豪雨 花東高屏當心

輕颱天鴿海上颱風警報前天發布，昨再發布陸警，今是影響最劇烈時刻，暴風圈將掃過台東、高雄、屏東與恆春半島，全台有雨，花蓮、台東、屏東將有單日逾350毫米的大豪雨，屏東與台東最強有10至11級強陣風；花東、高屏應嚴防強風豪雨，沿海低窪地區慎防海水倒灌，最快今晚本島脫離暴風圈。台東、屏東今停止上班上課。

●輾殺律師 離婚夫遭求死刑

台南驚爆台灣首宗律師在開庭後被撞死案！男子洪當興上月十七日與妻子李怡慧在台南地院協調離婚，事後李女與律師黃政雄步出法院，洪竟開著廂型車由後追撞兩人，導致黃政雄與李女均傷重不治，洪當興訊後被依殺人罪嫌收押禁見，全案台南地檢署昨天偵查終結，依殺人罪提起公訴，檢察官認為洪當興手段兇殘，毫無悔意，建請法官判處死刑。

●撞油輪 美艦破大洞

美國海軍飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain），昨在新加坡東部海域，與一艘從台灣載運燃油赴新加坡的國際商業油輪相撞，艦上5人受傷、10人失蹤。這是繼神盾驅逐艦「費茲傑羅號」6月撞船後，2個月內第二起類似事故。

《聯合報》焦點要聞

●國產雞蛋驚爆毒蛋 24小時全台大抽檢

繼歐洲、南韓等地出現芬普尼雞蛋後，農委會防檢局昨也確認國產雞蛋驗出數據偏高的芬普尼。昨農委會緊急召開跨部會會議，決議從昨午十二點到今午十二點，啟動廿四小時全台蛋雞場大抽檢，估計將抽驗超過兩千場蛋雞場，把可能的藥物殘留降到最低，未來一旦驗到超標，就禁止上市。

●時力、綠委力薦 蘇貞昌、游錫堃掌中油、台電？

八一五大停電讓中油、台電被究責，後續兩大國營事件董事長人事動向備受關注。昨天時代力量立委徐永明質詢行政院長林全時，力薦由行政院前院長蘇貞昌、游錫堃分掌中油、台電；英系立委陳明文也透過臉書大推游錫堃接掌台電，以實現民進黨非核家園目標。惟行政院長林全雖坦言近日曾就停電事件請教游錫堃看法，但執政高層表示，目前並無相關人事規劃。

●世大運維安 林全：未達一級標準

世大運開幕典禮因反年改人士抗爭，造成部分選手一度無法入場，外界質疑維安出狀況，行政院長林全昨表示，警力部署與相關的安全工作，沒有達到「一級維安」的標準，他感到非常遺憾，會檢討有疏失的同仁。

《自由時報》焦點要聞

●政院送警察大禮 6億換制服 6.7億發重大勤務獎金

為提振全國七萬員警士氣，行政院送上兩項大禮！資深官員昨指出，行政院上週通過一○七年度中央政府總預算案，在內政部主管預算中，確定大幅增列員警換發新裝的經費，將比今年度的四千兩百萬元增加五億六千一百萬元，明年度達到六億零三百萬元。

●吳敦義就任黨魁 沒等到中共賀電

國民黨前天舉行第二十屆全代會，新任黨主席吳敦義正式宣誓就職，以往中國共產黨皆會拍發賀電祝賀國民黨全代會，但國民黨這次未收到賀電，意即中共中斷從國民黨十三全開始連七屆拍發賀電的慣例，格外不尋常。國民黨中央昨坦言，「這部分和過去慣例有點不同」，但對岸有透過管道表達說明，雙方仍有保持默契和溝通管道。

●台股上萬點 國發基金持股增值524億

台股第二季登上萬點，國發基金也賺爆！根據國發基金第二季財報，直接投資部分，截至六月底止，四十四家公司市值為四二六四．九三億元，較去年底大增五二四．○一億元，半年內增加十四％。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)