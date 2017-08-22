8月22日各報頭版要聞

中時電子報
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8月22日各報頭版要聞
8月22日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●回家比賽的感覺真好 郭婞淳挺破世界紀錄

台東「舉重妖精」超神！郭婞淳昨晚在世大運女子舉重58公斤級項目氣勢如虹，一路壓制去年里約奧運金牌泰國選手蘇甘雅，以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤勇奪金牌，且3項成績都打破自己保持的大會紀錄；挺舉更是打破大陸選手邱紅梅保持10年的世界紀錄（141公斤），郭婞淳這面金牌質量之重，實在令人讚嘆！

●滑輪戰術巧妙 狂奪雙金4銀

彌補世大運中華隊首日缺金的遺憾、昨天中華滑輪溜冰隊乘著「風火輪」送來獎牌！一口氣灌進2金4銀，創下國際大賽單日奪牌紀錄，其中10,000公尺計分賽的戰術運用得宜，有效保住2面金牌、順便帶進2面銀牌，讓中華隊獎牌大進補。

●勢好不怕運來磨 跆拳再賺1金3銀1銅

跆拳道品勢團體賽21日登場，混雙和男團分別在1個月和1周前出現傷兵，卻無畏陣前換將，分別拿下金牌和銀牌，女團也再度展現絕佳默契，連2屆抱回銀牌。跆拳品勢項目年初才宣布要加入從未接觸過的自由品勢，中華隊仍努力奮戰進帳1金3銀1銅，韓籍總教練李珍鎬感動說：「每個人都是金牌！」

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●天鴿潑豪雨 花東高屏當心

輕颱天鴿海上颱風警報前天發布，昨再發布陸警，今是影響最劇烈時刻，暴風圈將掃過台東、高雄、屏東與恆春半島，全台有雨，花蓮、台東、屏東將有單日逾350毫米的大豪雨，屏東與台東最強有10至11級強陣風；花東、高屏應嚴防強風豪雨，沿海低窪地區慎防海水倒灌，最快今晚本島脫離暴風圈。台東、屏東今停止上班上課。

●輾殺律師 離婚夫遭求死刑

台南驚爆台灣首宗律師在開庭後被撞死案！男子洪當興上月十七日與妻子李怡慧在台南地院協調離婚，事後李女與律師黃政雄步出法院，洪竟開著廂型車由後追撞兩人，導致黃政雄與李女均傷重不治，洪當興訊後被依殺人罪嫌收押禁見，全案台南地檢署昨天偵查終結，依殺人罪提起公訴，檢察官認為洪當興手段兇殘，毫無悔意，建請法官判處死刑。

●撞油輪 美艦破大洞

美國海軍飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain），昨在新加坡東部海域，與一艘從台灣載運燃油赴新加坡的國際商業油輪相撞，艦上5人受傷、10人失蹤。這是繼神盾驅逐艦「費茲傑羅號」6月撞船後，2個月內第二起類似事故。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞

●國產雞蛋驚爆毒蛋 24小時全台大抽檢

繼歐洲、南韓等地出現芬普尼雞蛋後，農委會防檢局昨也確認國產雞蛋驗出數據偏高的芬普尼。昨農委會緊急召開跨部會會議，決議從昨午十二點到今午十二點，啟動廿四小時全台蛋雞場大抽檢，估計將抽驗超過兩千場蛋雞場，把可能的藥物殘留降到最低，未來一旦驗到超標，就禁止上市。

●時力、綠委力薦 蘇貞昌、游錫堃掌中油、台電？

八一五大停電讓中油、台電被究責，後續兩大國營事件董事長人事動向備受關注。昨天時代力量立委徐永明質詢行政院長林全時，力薦由行政院前院長蘇貞昌、游錫堃分掌中油、台電；英系立委陳明文也透過臉書大推游錫堃接掌台電，以實現民進黨非核家園目標。惟行政院長林全雖坦言近日曾就停電事件請教游錫堃看法，但執政高層表示，目前並無相關人事規劃。

●世大運維安 林全：未達一級標準

世大運開幕典禮因反年改人士抗爭，造成部分選手一度無法入場，外界質疑維安出狀況，行政院長林全昨表示，警力部署與相關的安全工作，沒有達到「一級維安」的標準，他感到非常遺憾，會檢討有疏失的同仁。

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞

●政院送警察大禮 6億換制服 6.7億發重大勤務獎金

為提振全國七萬員警士氣，行政院送上兩項大禮！資深官員昨指出，行政院上週通過一○七年度中央政府總預算案，在內政部主管預算中，確定大幅增列員警換發新裝的經費，將比今年度的四千兩百萬元增加五億六千一百萬元，明年度達到六億零三百萬元。

●吳敦義就任黨魁 沒等到中共賀電

國民黨前天舉行第二十屆全代會，新任黨主席吳敦義正式宣誓就職，以往中國共產黨皆會拍發賀電祝賀國民黨全代會，但國民黨這次未收到賀電，意即中共中斷從國民黨十三全開始連七屆拍發賀電的慣例，格外不尋常。國民黨中央昨坦言，「這部分和過去慣例有點不同」，但對岸有透過管道表達說明，雙方仍有保持默契和溝通管道。

●台股上萬點 國發基金持股增值524億

台股第二季登上萬點，國發基金也賺爆！根據國發基金第二季財報，直接投資部分，截至六月底止，四十四家公司市值為四二六四．九三億元，較去年底大增五二四．○一億元，半年內增加十四％。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)

關鍵字：世大運郭婞淳滑輪溜冰品勢颱風天鴿雞蛋芬普尼中油台電蘇貞昌游錫堃林全吳敦義台股國發基金
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