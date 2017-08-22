為「妳」而生！ 全台首家女性旅館hotelposiposi開賣

標榜為風格女性打造的〈hotelpoispois〉，以紅白兩色為建築外觀主色調，入夜後LED燈的光雕更耀眼。（攝影／姚舜）

〈hotelpoispois〉的「泡泡客房」，以純淨白色舖陳寧靜氛圍，牆壁與家具都以弧魚取代銳角收邊，房內並放置透明球型的「泡泡椅」，呼應旅店的主題。（攝影／姚舜攝）

〈hotelpoispois〉9樓的豪華客房，以鮮艷奔放的繽紛與時尚家具裝潢設計，預料每間都可望成為IG打卡熱點。（攝影／姚舜攝）

此豪華客房名為「Vert」，空間寬敞舒適，用色大膽卻不俗氣，展現低調奢華氣質。（攝影／姚舜）

為討好女性客人，〈hotelpoispois〉客房內有些貼心可愛的設計。（攝影／姚舜）

泡泡旅館各樓層的「01」號客房，坪數較大且配有浴缸。(攝影／姚舜)

〈hotelpoispois〉頂樓戶外區可以眺望台北101大樓，並放置了倫敦知名設計工作室〈Heatherwick Studio〉設計的陀螺椅（Spun Chair)，坐上去可體驗「天旋地轉」的童趣。（攝影／姚舜）

〈hotelpoispois〉1樓的餐廳〈Ch-eat ＆ Drink〉，也是以白色方基調，天花板上並吊了很多「泡泡」。（攝影／姚舜）

2樓〈Valvet Rouge〉酒吧以紅絲絨布置空間，像高級沙龍會所。（攝影／姚舜）

台北市市民大道、延吉街口開了一家新飯店〈hotelpoispois〉，9層樓高、39間客房，其實不大。市場不少類似量體的飯店都「只賣房間」，提供旅人、尤其是經濟型自由行旅客下榻，但這飯店的1、2樓卻各有餐廳與酒吧，麻雀雖小、五臟俱全。

更重要的是，〈hotelpoispois〉是一間標榜為風格女性量身打造的時尚設計旅館，從建築外觀到客房、乃至餐廳酒吧的裝潢設計，繽紛、浪漫、多彩、夢幻，「攏係為著妳」。所以這「迷妳飯店」雖才開始試賣，卻天天都可見「網美」、部落客前往獵景、自拍、打卡、PO上臉書或IG，成了飯店的「另類風景」。

國礎建設機構所屬富裔實業斥資近9億元興建的〈hotlepoispois〉，紅白色調相間與橢圓形窗框的建築外觀原本就很搶眼，因基地位在三角窗街道邊，前面完全沒有其它建築擋住，所以氣質更奔放、醒目啦。

富裔實業原本想在這裡蓋小豪宅的，但碰到了房地產不景氣，故為活化資產索性念頭一轉改成精品設計旅館。為了在已漸有供過於求的市場中創造差異化賣點，於是以「女性旅館」為定位設計裝潢，作出自己的風格藉以吸引女性客層青睞。

「pois pois」在法文中指的是青豆或豌豆，其發音和中文的「泡泡」相近。原本就很會蓋房子的富裔實業決定以「泡泡」為主軸，在館內客房、餐廳和公共空間導入泡泡元素，「讓泡影不再只是夢幻」，提供旅人有別傳統的空間旅宿與用餐體驗。所以，〈hotlepoispois〉很快在市場上多了一封號「泡泡旅館」。

為了追求潮騷時尚並傳遞非凡且另類體驗，〈hotlepoispois〉作了一些有趣的設計。飯店辦入住的check in大廳不在一樓入口，而是設在頂樓，與戶外露台連結。透過透明落地玻璃窗延伸視野，在這裡可以直接眺望台北101大樓。戶外空中花園更放了艷紅色的、由英國知名設計師Tomas Heatherwick設計的陀螺椅（Spun Chair）。客人坐在椅上身體後仰、雙腿騰空，椅子自己就會360度旋轉，兼顧休閒與趣味，有些客人一玩再玩、百玩不?。

hotelpoispois的電梯也是藝術品，飯店請到德國裝置藝術家Peter Zimmermann運用其最擅長的複合式多媒材，以環氧樹脂創作設計多層次色彩的電梯空間，讓客人感受藝術氛圍。

客房內的泡泡椅(Eero Aarnio)和一樓餐廳吊掛在天花板上的的泡泡吊飾，是現今已84歲的芬蘭設計師 Eero Aarnio設計的經典作品，客人座在透明的球形Ball Chair上，宛如被泡泡包覆。而泡泡旅館客房內的所有轉角，都以弧角取代銳角，溫柔地呼應泡泡主題。

此外，客房內天花板上並有凹的漩渦設計，透過燈光投射，此一漩渦像一懸浮在空中的泡泡，泡泡？是！又是泡泡。

〈hotelpoispois〉的3樓到8樓每個樓層有6間客房，最近電梯的那間「01」號房的空間較大並配備有Kohler浴缸。9樓則有3間豪華客房，有別於泡泡客房的簡約，奢華寬敞的空間分別以三種色彩劃分，三間色彩的定調就像是為旅人的眼睛套上不同的濾鏡，體現多樣的都會心情。

〈hotelpoispois〉客房內使用的沐浴備品，是富裔集團旗下生技事業處團隊研發，加入了台灣國寶牛樟芝精華，是別出心裁地新穎漢方沐浴用品。

目前〈hotelpoispois〉在官網推出的訂房價為3520元，但旅客其實在不同的訂房網路平台通路，有機會以更多優惠或折扣訂到房。就是喜歡體驗新飯店的「飯店發燒友」，可以多多查詢巷試試自己運氣。

(工商)