陳星不起訴 李茂生：勉強動用司法資源只為平眾怒

才女作家林奕含(左)自殺身亡，牽扯出曾遭補習班名師陳星(右)誘姦往事。（圖左/林奕含臉書，圖右/網路圖片）

作家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，台南地檢署經113天偵辦後，昨公布偵查終結公告，「思，106，偵，011393，妨害性自主，本股，陳○星，不起訴處分」。對此，台大法律系教授李茂生說對於刑訴有點皮毛知識的人都早就猜到這個結局，「勉強動用司法資源，為的只是平息眾怒而已」。

才女作家林奕含自殺身亡，牽扯出曾遭補習班名師誘姦往事，林奕含之死被稱為「死諫」，引起全國關注。然而，台南地檢署調查4個月偵結，昨晚宣布將於今上午10點舉行結案記者會，但南檢公布的偵查終結公告中，出現「妨害性自主，本股，陳○星，不起訴處分」。

對此，李茂生說對於必然結果的說明或許才是重點所在。問題是民眾會有時間去詳看幾個小時以後的公開說明嗎（不起訴書是不公開的）？說不定看到結論就開始起乩。這樣一來，情況還不是與不發動偵查一模一樣？

「如果我是南檢，我才不管刑訴規定，一定決定起訴，然後把問題丟給南院，反正法官被罵到已經麻木了，多個罵聲，死不了的」。但他說如果真的這樣做，南檢一定會被圈內人罵死，關係也會搞砸。

網友則回應表示「其實早早料到會這樣了，因為所有的『證據』幾乎都不存在啊！」、「這是我最討厭我們國家法律的一刻」、「法律其實也僅能管人間事的皮毛而已」、「法律非萬能的而是有其極限，無罪或不起訴結果，未必是客觀事實不曾發生，關鍵在於證據薄弱」。

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(中時電子報)