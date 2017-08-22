播報世大運只顧女選手「顏值」 男主播被譙翻

丁元凱播報世大運發言不當，被轟「物化女性」。(圖/熱血主播 丁元凱臉書)

2017台北世大運於上周六正式開幕，中華隊選手成績備受國人矚目，不過舉重女子53公斤級昨天開賽時，東森主播丁元凱卻只顧注意選手「顏值」，結果被眾多網友在臉書留言砲轟。

網友「Ryan Lin」表示看世大運女子舉重轉播時，當選手都為自己成績奮鬥時，東森主播丁元凱的評語卻是「這位顏值超高」、「喔喔戀愛了」、「我們已經派人去找她了」等言論，這讓網友百思不得其解，長相跟運動表現有何關係？而且全程轉播只針對長相做評論，連選手下場了還不罷休，當印度選手上場時竟說了「以印度人來說顏值算很高的」，讓網友痛批是「物化女性之外還種族歧視」，此外泰國選手被說是「泰國羅志祥」、北韓選手被奚落「想著領導金正恩」，讓人反問難道女選手表現如何不重要，得要外表符合眾人期待才能獲得支持?

丁元凱的不當發言引發眾怒，更被網友留言灌爆臉書，紛紛砲轟「顏值掛嘴邊物化女性，你以為選妃喔」、「你在播報就是污辱體育啊」，此外連發言犀利的陳沂也看不下去，轉貼文章嘲諷「我覺得丁元凱主播的顏值最低」。

網友Ryan Lin臉書全文

如果你閱讀有感、也同意，請幫我分享這篇短短的紀錄與抱怨。剛才，正在看世大運女子舉重轉播，每位選手為自己的抓舉、挺舉重量努力奮鬥的時候，我們的東森轉播主播熱血主播 丁元凱卻在加拿大選手Ann-Maxim Bouffard上場時說出：「這位顏值超高」、「舉重也是有顏值高的」、「喔喔戀愛了」、「她的ig引起大家關注」、「鄉民不要難過，請鎖定我們東森晚上對她的專訪」、「我們已經派人去找她了」⋯等等言論，我實在想不通一個女人的長相跟她的運動表現有何關係？你作為主播，工作就是好好的轉播比賽現場，針對她的長相一路講到下一個選手都上場、舉完了還捨不得停？

再來印度選手Harshdeep Kaur上場的時候竟然說了：「以印度人來說她的顏值算很高的」、

「五官很深邃」⋯這除了物化女性之外還是種族歧視你知道嗎？泰國選手Sopita Tanasan被你說：「泰國羅志祥」、「哎啊還是來唱首歌吧」⋯北韓選手李秀永則是被你不斷奚落：「想著領導金正恩」、「領導～～～啊～～～」⋯你到底是來主播國際運動賽事還是來奚落、嘲諷、慾望女人的？

我們的媒體也針對加拿大選手Ann-Maxim Bouffard的顏值做文章，隨便以一個蘋果日報報導文章內一句為例（備註）：「舉重選手罕見的顏值」除了對女人身體、外貌標準的預設之外，還是以「西方白人」為基準；底下網友留言不乏「這個我可以」、「我決定為她加油」，所以女人的表現如何不重要，符合你們想像與慾望的外表才能得到支持與關注？算了吧，女人的能力和外貌身材什麼的，其實根本不需要你們這些沙豬自以為是高高在上的關注與支持好嗎？

(中時電子報)