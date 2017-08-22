柯P罵王X蛋要賠1萬？翟本喬：網友恐賠更多

台北市長柯文哲20日就世大運開幕發生的反年改事件召開記者會，狠批擾亂者是「王八蛋」，並強硬表示北市府會嚴格執法，絕不寬貸。（報系資料照 實習記者陳嘉信攝）

台北市長柯文哲在臉書與網友互罵，「王八蛋」風波延燒不斷。（截自柯文哲臉書）

陳抗團體到世大運開幕典禮鬧場，台北市長柯文哲在國際記者會飆罵陳抗團體「王八蛋」。有網友到柯臉書留言質疑他再三保證世大運不會出問題，「誰才是王八蛋」，沒想到柯竟親自在臉書回應，「你和那些反年改團體」，隨即引發網友熱議。

有網友指出，在臉書用髒話罵人，恐要付出代價！網路流傳一張「台灣罵人價目表」，是依據過去法院判例整理出來的。對照這張價目表，罵人「王八蛋」被判賠1萬元。

不過知名科技人「翟神」翟本喬有不同意見，他表示，明明是女網友先罵的，要賠也是互賠。而且法院也會看雙方身分而決定名譽上誰受的傷害比較大。

翟本喬說，法院可能認為柯P的名聲比一個半匿名的臉書使用者要更有價值，所以對方要賠比較多也說不定。

(中時電子報)