日本佐賀縣風力發電廠失火 風車太高滅火難

佐賀縣唐津市鎮西町的串崎風力發電廠的風車21日下午2點55分左右起火，一直燒到夜晚仍然直冒黑煙。100公尺高的風車，滅火成難題。

《讀賣新聞》報導，風車的中心部分起火燃燒，由於風車太高遲遲無法滅火，到了夜晚也持續冒煙。發電廠請警察和消防隊出動才控制下來，並沒有人員傷亡。

唐津市表示，該設施是橫濱市「鎮西Wind Power」公司的所有，有1980千瓦的發電能力。2004年4月啟動後，2004年8月也曾發生火災，經過重建2005年重新啟動發電。

這座風力發電廠位於九州電力公司玄海核電廠以北約800公尺處。九州電力表示，這起火災對核電廠沒有造成影響。

(中時)