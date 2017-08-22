被柯P罵王八蛋 留言網友被起底是女星好友

被柯P回「王八蛋」的網友，遭起底是趙詠華的好友。(圖／本報系資料照)

台北市長柯文哲日前痛批反年改團體是「王八蛋」，有網友不滿到他臉書留言，質問「誰是王八蛋？」柯P親自留言：「你和那些反年改團體」，引起網友熱烈討論，還找到這名被罵苦主，發現竟是女歌手趙詠華的好友。

這名網友因不滿柯P，到他臉書留言痛批他信誓旦旦保證世大運不會有問題，結果還是讓抗議團體鬧場，質問「誰是王八蛋？」讓柯P親自回覆「你和那些反年改團體」，這名網友也被起底，是唱紅《最浪漫的事》女歌手趙詠華的好友。

據自由時報報導，鄉民肉搜這名網友後，發現「跟《最浪漫的事》是朋友，跟她有多熟不知道，但推測不是假帳號。」引起網友熱議。

(中時電子報)