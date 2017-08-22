從香奈兒到羅浮宮密碼！「法式百年風華」特展揭秘辛

松菸看「法式百年風華」特展吧！跟著歷史的時間軸前進，一同感受法式美好年代的藝術及設計魅力！

「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟隨著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」～海明威！不僅僅是巴黎，對許多旅人而言，法國就是匯集美食、藝術、時尚品味的一個國家！如果你喜歡法國，來松菸看「法式百年風華」特展吧！跟著歷史的時間軸前進，一同感受法式美好年代的藝術及設計魅力！

巴黎「羅浮宮」入口的金字塔。（達志影像／shutterstock提供）

●藝術史上的法國！奇蹟無限

在藝術史上，法國佔極重要的地位！從古典的「大世紀」、華麗的「巴洛克」、法國大革命後的「浪漫時代」，甚至顛覆傳統的的「印象派」！觀看法國歷史，有群藝術家承先啟後讓法國文化多采多姿！

CoCo Chanel從男友的衣櫃擷取靈感，讓女人穿上男裝，其所鍾愛的的N°5香水仍是經典。

1895年世界第一部電影由法國的盧米埃爾兄所製作；時尚史上，CoCo Chanel從男友的衣櫃擷取靈感，讓女人穿上男裝，其所鍾愛的的N°5香水仍是經典；建築史上，貝聿銘為羅浮宮所設計玻璃金字塔從人人喊打闊接老鼠成法國指標，更遑論讓旅人醉心的「艾菲爾鐵塔」以及繪畫史上無數的奇蹟。

有「小巨人」之稱的後印象派畫家「羅特列克」，其筆下的紅磨坊的女人形韻生動

●小巨人「羅特列克」為法國設計史揭幕

除在繪畫、電影、藝術、時尚、美食法國佔有其重要位置！在設計史裡，法國也不遑多讓！僅150公分，有「小巨人」之稱的後印象派畫家「羅特列克」，其筆下的紅磨坊的女人形韻生動，殊不知「羅特列克」也巧妙利用繪畫與字形，成為設計界的「海報之父」。

YSL經典Logo，這是1963年烏克蘭裔畫家 A. M. Cassandre為「聖羅蘭」先生所設計

此外，法國知名化妝品牌YSL經典Logo，這是1963年烏克蘭裔畫家 A. M. Cassandre為「聖羅蘭」先生所設計，至今仍是時尚不敗的經典！不管是不是出生在法國，法國豐沛的藝術養分，提供給各國藝術家一個舞台，欣賞不盡的美術館、引領潮流的時尚，藝術家在法國發揮他們創意，在藝術界創造奇蹟！

藝術家林羿束作品。（主辦單位提供）

●藝術及設計饗宴！「法式百年風華」特展

台灣設計館與田田圈文創工作群再次攜手，自8月22日(二)起在台灣設計館推出「法式百年風華」主題特展，要讓大家一窺不按理出牌卻浪漫又富有情調的法式藝術及設計饗宴！本展展出陣容堅強，共邀集27位法國藝術家、3個法國官方單位及9位留法台灣藝術家共同展出。展覽以美好的1880年代為起點，至當代2010法國視覺設計的演進過程為軸心。

藝術家沈菲比作品。（主辦單位提供）

展覽現場除展出平面、字體設計、企業識別、海報藝術等各領域高達300件作品外，還延伸探討應用藝術，如珠寶、金工、印花、插畫、書籍、版畫、廚藝創作、織品、海報藝術等層面，更以open studio的展出手法還原現場，讓參展者訴說自己的故事，呈現隱藏在作品背後，更深更廣的底蘊與脈絡，也讓大家得以一窺藝術家工作時的模樣，體驗他們生活的態度，更深入瞭解每一個點滴成就的背後累積，並感受藝術設計與生活的密不可分。

Dr. Peche的作品「奧爾良劇院海報」。（主辦單位提供）

●從海報看法國平片教父經典之作

展出作品中，特別值得一提的是Dr. Peche的作品「奧爾良劇院海報」，Dr. Peche 被法國平面教父Pierre Bernard 稱為近30年來第一位突破藝術美學及法國海報設計法則者，他的作品結合20世紀初期超現實主義，並結合哲學思維，將當代海報的作品提昇至哲學內在的思維，本次所展出的特殊色印刷與大開數的海報規格，都是在台灣所看不到的，就如同欣賞限量藝術作品般。

法國設計團隊Ter Bekke et Behage的作品「國家劇院德拉柯林尼海報」。（主辦單位提供）

法國設計團隊Ter Bekke et Behage的作品「國家劇院德拉柯林尼海報」利用簡單的造型及漸層的顏色就可以凸顯不同主題，特殊文字造型也為不同主題量身定做。藉由民眾隨手攜帶活動名信片及手冊，透過吸睛的視覺包裝就可以輕易吸引大眾的目光，劇場活動也因此較多人注意及參與。台灣藝術家林羿束在完成每件作品皆有許多步驟且耗時，過程五味雜陳。

但有時運氣不錯，可以發覺意料之外的偶然。像作品「DIZZY THEATER-HAPPY FARM」是在某段天灰地暗的印製期，受限於空間及工具的晾乾方式，似乎造成了另一種有趣的局面，也改變了作品觀看和呈現的方式。

「法式百年風華」策展人的龔維德在導覽中，透過視訊和相識多年，目前在倫敦工作的女友Emma求婚！

●感染法式浪漫！導覽老師龔維德隔空求婚

在法國向來是產生「愛情」的地方，一段美麗邂逅也是「理所當然」！畢業於荷蘭設計系所，也是「法式百年風華」策展人的龔維德似乎也感染到這股浪漫氣息，在昨日的導覽中，透過視訊和相識多年，目前在倫敦工作的女友Emma求婚！

「花都」巴黎處處充滿浪漫。（圖為巴黎鐵塔）

策展人龔維德拿出婚戒、訴說自己愛意，終獲女友同意！，一隊佳偶在眾人祝福下，在未來的路上邁向紅毯那端！「沒有陽光花兒不香，沒有愛情生活不甜」！或許「花都」就是沒有花，也能隨處創造浪漫優雅！

1950年代，法國經典印刷書籍。

●「法式百年風華」邀您見證式美好年代

「法式百年風華」邀請民眾跟著歷史的時間軸前進，一同感受法式美好年代的藝術及設計魅力！展期間，策展團隊龔維德將會親自導覽，帶領民眾瞭解法國藝術與設計之歷史演變與脈絡，反思藝術與設計的重要性。展覽期間的週末亦將舉辦多場講座與工作營，以法國浪漫且開放的方式與民眾互動，替台灣設計注入不同的養分，激起令人驚喜的火花！

「法式百年風華」展場一隅。

「法式百年風華」特展

「法式百年風華」特展

時間：8/22(二) ～11/19(日) 上午9:30~下午5:30（每周一休館）

地點：台灣設計館 概念區、金點區（松山文創園區內）

(中時電子報)