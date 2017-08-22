陳文茜打臉非核家園 民進黨啞口無言

蔡政府推動非核家園，深受限電危機考驗。(資料照)

陳文茜對非核發表意見。(新聞深喉嚨臉書)

《文茜世界周報》主持人陳文茜日前在平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨》中，大談非核議題。與民進黨立委黃偉哲對話時，陳文茜直言自己是一個不贊成核能的人，並說在這方面自己是白癡，但不知道「偉哲、你的同仁、很多演藝人員、媽媽聯盟，他們基於甚麼樣的專業，告訴我是核四要廢掉，而不是核一、核二」這應該交由專家來評估，大嘆黃偉哲講話只是為了選票、權力，痛批「你們在整合能源政策裡，只有一個概念叫做反核。」這就是台灣所有政治議題的悲哀。

陳文茜對黃偉哲說「你說2016年才接政權，那我們從2016年看起，天然氣比例占36%，請你去請教全世界哪一個國家領導者敢做這種事，如果你知道甚麼叫天然氣的話」黃偉哲表示「有呀！只是別的國家他的天然氣是管線，不是海運」。

陳文茜回應「天然氣敢做的就是新加坡，因為他從馬來西亞跟新加坡管子過來，可是他也很害怕，他怕馬來西亞跟他斷交，他怕他們有任何暴動，所以他們也會考量能源的安全，何況台灣是海運過來的，第二個如果你對這個能源有所了解，他是一個必須被儲存下來，要壓艙的狀況 然後船過來，所以台灣只有兩個儲存地點，一個在永安、一個在台中，所以要在觀音蓋第三個。」

黃偉哲說「他不是儲存，他是卸載」陳文茜接著說「陳金德當中油董事長，他不專業，但他有一個很大功能，他可以去協調當地反抗者跟環團，是不是可以同意觀音設第三個儲存槽跟卸載，可是目前為止沒任何下文，如果今年沒開始蓋，2022年就沒有辦法進入天然氣的供應，2025年的非核家園就不用談了。」

陳文茜還說「2016、2017增加最多除了天然氣以外，另外一個是煤炭，我們燃煤現在36.9%，去年冬天增加最多，現在台中金氏紀錄的火力發電廠，他提供給全台灣電占20%，燒得全部是煤炭」質疑「你們把全球暖化當成什麼？你們真的是環保的信仰者嗎？請問你怎麼對得起所有在中部的、彰化的、在埔里鄉下的這些小朋友？你對得起嗎？你自己住在台南，你想選台南市市長，你有沒有想過像麥寮所有這些燃煤廠，他們出來的霧霾跟PM2.5，你代表的是地球公民的角色嗎？」痛批「你們在整合能源政策裡，只有一個概念叫做反核。」

陳文茜表示「我個人是一個不贊成核能的人，但是至於哪一個核能電廠應該先除役，我從來沒有任何能力發表意見，我佩服有能力發表意見的非核專家，我不知道偉哲、你的同仁、很多演藝人員、媽媽聯盟，他們基於甚麼樣的專業，告訴我是核四要廢掉，而不是核一、核二，我對核能電廠是個白癡，我可以主張非核家園，然後交由專家去評估核一、核二、核三、核四，哪一個危險？哪一個在斷層？其次，我可以交由非核家園的所有電力專家、能源委員會來規劃， 我們中間如何不要跳電？」

舉例德國，德國梅克爾當時面對311海嘯，她為了解決國內政治問題，宣布非核家園，她的方法是跟法國買核能，陳文茜質疑黃「你有跟法國買核能嗎？你有跟甚麼人買核能來解決，關掉所有核電這件事嗎？且之後梅克爾把電價漲到10塊錢。」

黃反問陳「妳可以教我如何把核電從法國買來用？」陳直嗆「你敢主張漲價嗎？別人主張漲價的時候，你是什麼態度，一個不負責任的政黨、不負責任的政治人物，他就會任由台灣變成如此脆弱，因為你講話你只是為了選票，只是為了你個人的權力，你從來不在乎台灣老百姓的電 ，你怎麼會在乎台灣的能源，你怎麼會在乎台灣的投資環境，你怎麼會在乎當天一個停電，多少小攤販損失了多少錢，你不在乎！你只在乎你的選票，這就是台灣所有政治議題的悲哀。」

(中時電子報)