蔡依林素顏會錦榮被抓包！VJ分手9月釀復合
歌壇天后蔡依林（Jolin）與男模錦榮（Vivian Dawson）去年11月宣布6年情破局，兩人和平分手，敬業的蔡依林恢復單身後，把心思投入工作中，錦榮恢復單身後則與By2姊姊Miko及辣模Akemi傳出曖昧情，原本以為VJ戀已成過去式，不過蔡依林與錦榮近日卻被直擊在餐廳聚會，兩人有說有笑。
蔡依林恢復單身後，感情狀態備受矚目，不過近日她卻被直擊與錦榮聚會，VJ戀有望復合，根據《蘋果日報》報導，Jolin頭頂紅色棒球帽、臉上脂粉未施，錦榮則是黑帽及黑背心，VJ都戴帽子，相當有默契，而兩人有說有笑、互動自然，錦榮更是把蔡依林逗得放聲大笑。
VJ互動熱絡，蔡依林和錦榮看似有望復合，錦榮經紀人不願正面回應，僅表示：「藝人私事我不過問。」對此，蔡依林經紀人則回應：「他們一直是朋友。」
(中時電子報)
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