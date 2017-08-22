地面不過癮 美籍航空帶你飛上四萬英呎看日全食

月球正好處於地球與太陽軌道之間，形成完整的日全食現象。（圖/美聯社）

據美國西雅圖時報（Seattle times）報導，難得一見的日全食（solar eclipse）場景，於台北時間今日凌晨，在美國東西岸大城真實上演，各地掀起一股欣賞日全食的熱潮，但也有航空公司抓準商機，開專機帶著乘客上天空獨享日全食的美景。美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）於當地時間早上7點半起飛，往太平洋海域飛行，大約從9點開始，機上乘客透過特殊的加黑眼鏡，清楚地看到月球逐漸「吞食」了整個太陽，給這架737專機上90名乘客留下終生難忘的回憶。

Watch what totality looks like from the air. Alaska Airlines flight offers dramatic view of #eclipse2017. Updated: https://t.co/1SpeoKBYUv pic.twitter.com/QJR4V4cOmq — Seattle Times Biz (@seatimesbiz) 2017年8月21日

日食，又寫做「日蝕」，是一種月球運行至太陽與地球之間時發生的獨特天文現象。主要分為3種：日全食、日環食、日偏食，由於在地球不同地區，產生不同角度的關係，三種現象有可能同時發生。其中日全食最為罕見，也成為眾多天文迷和旅客追逐的焦點，本次在美國東西岸所能見的，就是最少見的日全食，錯過了這次，下回想看得等上99年才行。對於古人而言，因為對天的畏懼和不理解，日全食當頭，往往被視為不祥之兆，皇帝必須下詔降罪於自己，來換取百姓和上天的原諒。

日全食，月亮全然「吞食」了太陽。（圖/美聯社）

日全食的發展軌跡。（圖/美聯社）

在美國紐約地標- 自由女神像上方的日食。（圖/美聯社）

美國總統川普（圖右）和第一夫人梅蘭妮亞（圖左）也在大衛營觀賞日全食。（圖/美聯社）

日全食也吸引大批美國民眾攜家帶眷觀賞。（圖/美聯社）

一名曾四度追逐日全食的退役高中教師、也是專機乘客之一的丹尼斯（Dennis Cassia）興奮地表示，「只要看過一次，就會想看第二、第三次，而且地面和天空觀賞體驗截然不同，高空中天色不會變暗，整個星球移動軌跡能看得很清楚；而在地面仰望，當吞食開始之際，昏暗的天空上也能看到不少星星發亮。」阿拉斯加航空為精確掌握日全食的時間和最佳觀賞方向，專機機長和亞利桑那大學（University of Arizona）航太專家合作，推算出時間和方位，藉此規劃最佳的飛航路線。與地面仰望不同的是，四萬英呎的高空幾乎沒有鳥類的干擾，能讓乘客清楚地紀錄整個「吞食」的過程。

(中時電子報)