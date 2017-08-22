819神救援 反年改才是最愛小英的人
819反年改團體鬧場台北世大運開幕，引爆社會全面性反彈，許多原本同情、支持反年改訴求的人，也不能接受他們「丟臉丟到國際」去的行為。YAHOO奇摩刊出評論文章指出，反年改819行動讓小英政府從停電陰影中走出，讓全民忘記這個政府的支持度有多低，原來反年改團體才是最愛小英的人。
YAHOO奇摩《政事觀察站》刊出毛奇的評論文章指出，一般來說，抗爭活動必然要考慮手段與目標如何連結，思考使用的手段是否有助於達成抗爭目的，以反年改陳抗為例，不外希望透過各種形式的抗議活動，達成減低政府年金改革正當性、減緩改革幅度與速度，甚至因此擋下改革的目的。
然而，819這場對全球直播的反年改陳抗，卻完全顛覆了一般人對陳情抗爭的理解程度。
毛奇指出，819反年改陳抗成功凝聚全民共識，前一天還嚴重處於分裂狀態的台灣社會，在世大運開幕典禮後瞬間緊密相連起來，各大媒體與網路討論平台，幾乎一面倒痛批反年改陳抗是豬隊友，藍綠政客呼喊多年的台灣命運共同體，終於在819陳抗之夜順利登頂。
819反年改陳抗證明，原來反年改團體才是小英最堅定的鐵桿支持者，因為819抗爭，讓台灣社會能如此迅速從停電陰影中走出，也只有反年改的神救援，才能這樣快速讓全民忘記這個政府的支持度有多低，有這樣忍辱負重的臥底隊友，小英作夢也會笑。
毛奇說，819已一舉將抗爭昇華到一個前無古人的全新高度，819對民進黨政府的貢獻、對轉移社會不滿的作用、對凝聚台灣社會力的成就，就像那些高懸多年難以挑戰的田徑紀錄，已然成為台灣社運無法超越的新障礙。
(中時電子報)
文章來源：819神救援 小英觸底反彈
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