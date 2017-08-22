秋田縣一棟獨居老人公寓大火 3死10人輕重傷

日本秋田縣橫手市的一棟木造2層樓公寓22日上午1點5分左右失火，失火的公寓全部燒毀，還燒掉鄰近的5棟民房等。警方從火災廢墟中發現3具屍體，有1人是男性，其他2人性別不明，還有10人輕重傷。

當地警方表示，包含起火房間的住戶在內，共有10人被送往醫院。5人受到燒傷和骨折等重傷，但沒有生命的危險，5人受到輕傷。

這棟舊公寓裡住了25名單身獨居老人，有20人平安逃生，還有人失聯中。遭火勢蔓延的民宅大多是空房，附近居民向日媒表示，「當時看見熊熊的烈火高高竄起，還聽見爆炸的聲音。」

火勢約在5小時後、清晨6時左右才撲滅，警方和消防隊正在調查起火的原因。

(中時)