點蘇、游接油電董座 時力遭酸拍馬屁太噁心

時代力量立委徐永明昨在質詢時建議林全，應請關注油電問題的行政院前院長蘇貞昌、游錫堃擔任中油、台電董事長。（資料照,方濬哲攝）

針對815大停電事件，行政院院長林全21日特別到立法院進行報告。時代力量立委徐永明建議林全，台電中油董事長應該由前行政院長蘇貞昌、游錫堃擔任，林全則回應確實有在思考。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，這是民進黨執政迄今，負責護航拍馬屁的側翼組織，做出最令民眾作嘔的噁心建議！

徐永明昨在質詢時建議林全，油電雙董事長應該由有經驗的蘇貞昌、游錫堃來擔任，依照現在的做法，停電出事就是怪在林全頭上，但由蘇、游兩人主導的話，以後有斷電，就是這兩人名字在前面，新政府不該怕他們太資深，還去台電的官僚中找人讓狀況一再發生。林全則說「確實有在思考，前幾天遇到游時也有向他請教一些建議」。

對此，洛杉基說蔡英文執政後，把台電、中油這兩個肥缺，作為政治分贓，打賞各派系人馬，根本不在乎這些「董事長」們是否真具有相關的專業，所以才會幹的灰頭土臉，讓全台大停電、蔡總統民調重挫。

洛杉基說若又找兩個完全不具有油電專業的政客上來擔任，他們對能源政策又什麼深入理解？ 對於替代能源又能有什麼高瞻遠矚之見？對於管理這兩個關乎國家命脈的國營、官股事業，又有什麼足以讓民眾放心的能力與經驗？

「如果沒有把握，再度把這兩個重要職務作為安撫派系的伴手禮，不是在扯蔡政府的後台？」洛杉基諷刺表示，時代力量作為一個在野小黨，不能善盡監督職責，只懂的對執政黨逢迎拍馬、攀龍附鳳，恐怕會遭到人民更多的鄙視與唾棄！

(中時電子報)